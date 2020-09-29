Кто может оформить государственную субсидию и сколько она составляет?

Об архитектуре бровей и колористике маникюра Надежда может говорить часами. Мама в декрете с техническим образованием всегда мечтала о прекрасном – наводить марафет столичным модницам. Покорить бьюти-индустрию решила необычной идеей.

Надежда Пруидзе, предприниматель, оформила государственную субсидию: Совсем недавно я открыла свою студию красоты, где рада предложить услуги маникюра, педикюра и окрашивания бровей.

Но самой главной особенностью является детская зона, где детки играют в то время, когда мама отдыхает.

Материальной подушки безопасности у девушки не было, и, казалось, мечта всей жизни разбивается о подножки обстоятельств. Руку помощи протянуло государство. Надежда получила субсидию на открытие собственного дела от столичной службы занятости населения.

Надежда Пруидзе:

Зарегистрировала ИП, мне перечислили государственные субсидии, эту сумму невозможно растратить просто так, я должна была изучить уже рынок по суммам, по количеству потраченных денег и не должна отступать от бизнес-плана. После того, как мне перечислили субсидию, у меня было уже три месяца для подтверждения растрат вот этих государственных денег.