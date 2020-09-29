Кто может оформить государственную субсидию и сколько она составляет?

Об архитектуре бровей и колористике маникюра Надежда может говорить часами. Мама в декрете с техническим образованием всегда мечтала о прекрасном – наводить марафет столичным модницам. Покорить бьюти-индустрию решила необычной идеей.
Об архитектуре бровей и колористике маникюра Надежда может говорить часами. Мама в декрете с техническим образованием всегда мечтала о прекрасном – наводить марафет столичным модницам. Покорить бьюти-индустрию решила необычной идеей.
Надежда Пруидзе, предприниматель, оформила государственную субсидию:
Совсем недавно я открыла свою студию красоты, где рада предложить услуги маникюра, педикюра и окрашивания бровей.
Но самой главной особенностью является детская зона, где детки играют в то время, когда мама отдыхает.
Материальной подушки безопасности у девушки не было, и, казалось, мечта всей жизни разбивается о подножки обстоятельств. Руку помощи протянуло государство. Надежда получила субсидию на открытие собственного дела от столичной службы занятости населения.
Надежда Пруидзе:
Зарегистрировала ИП, мне перечислили государственные субсидии, эту сумму невозможно растратить просто так, я должна была изучить уже рынок по суммам, по количеству потраченных денег и не должна отступать от бизнес-плана. После того, как мне перечислили субсидию, у меня было уже три месяца для подтверждения растрат вот этих государственных денег.
Денежные средства пусть и не покрыли все издержки, но послужили хорошим подспорьем. Еще около сотни минчан с начала текущего года поучаствовали в государственной программе по поддержке безработных. Субсидии выделили на налаживание бизнеса в сферах строительства, ремонтных работ, торговли, парикмахерского дела, услуг в области автотранспорта и такси, технического обслуживания, производственной деятельности, компьютерных услуг. К тому же, обратившимся в центры занятости помогли и с разработкой бизнес-планов, и предложили пройти курсы предпринимательской деятельности.
Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Получить субсидию могут неработающие граждане, которые придут в службу занятости, получат статус безработного обязательно. Это занимает в процессе обучения – курсы и подготовка бизнес-плана, рассмотрение дела – где-то 2-2,5 месяца вместе с курсами от момента регистрации. Можно получить финансовую поддержку. Она составляет 11 бюджетов прожиточного минимума, она каждый раз увеличивается с пересчетом этой величины, и на сегодня с 1 августа она составляет более 2 800 рублей.
Государственный кредит – невозвратный. Нужно выполнить все договорные обязательства, потратить денежные средства по целевому назначению в указанные сроки и добро пожаловать в большой мир бизнеса.