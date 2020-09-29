Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и России: ещё один важный шаг к укреплению сотрудничества

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает значимость межрегионального взаимодействия в развитии белорусско-российского сотрудничества.

Как сообщает БЕЛТА, об этом глава государства заявил 29 сентября в своем выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с Президентом Российской Федерации начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это еще один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами.

Он отметил, что формат такого регионального взаимодействия весьма эффективен. За 6 лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд.

Александр Лукашенко:

Это большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Беларуси и России. Уверен, нынешний саммит по всем позициям не уступит предыдущим.

История подтверждает, что только вместе, сообща нам удается добиваться значимых результатов.