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Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и России: ещё один важный шаг к укреплению сотрудничества

29 сентября 2020 08:28
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает значимость межрегионального взаимодействия в развитии белорусско-российского сотрудничества.

Как сообщает БЕЛТА, об этом глава государства заявил 29 сентября в своем выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с Президентом Российской Федерации начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это еще один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами.

Он отметил, что формат такого регионального взаимодействия весьма эффективен. За 6 лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд.

Александр Лукашенко:
Это большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Беларуси и России. Уверен, нынешний саммит по всем позициям не уступит предыдущим.

История подтверждает, что только вместе, сообща нам удается добиваться значимых результатов.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко

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