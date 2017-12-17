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Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему

17 декабря 2017 20:42
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Новости Беларуси. На неделе в Минске Дедам Морозам-частникам стало сложнее попасть на детский утренник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь одной лицензии актера мало. Нужно еще заключить договор с управлением образования. Многие родители недовольны.

Чиновники от образования сморозили: не всякий Дед Мороз на утренниках в детских садах и школах в законе. Тем самым на неделе гиперчувствительные столичные родители перевозбудились. На форумах и в соцсетях раскалили морозную тему сотнями комментариев.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-1

«Личный пример: в одном саду Заводского района можно, а в том, который через дорогу – нельзя. Самодурство заведующей, не более.»

«У нас тоже Дедом Морозом может быть только чей-то папа, и подарки запретили деду Морозу дарить!»

«Возмущена оперативностью: это решение возникло за неделю до утренника. А еще возмущена тем, что у нас вот так поддерживают нелегально всё: я могу привезти Деда Мороза и сказать, что это мой брат, дядя и так далее, а за воротами детского сада ему заплатить! Что за бред? Не дают артистам работать и платить налоги открыто, а нам не дают сделать праздник своим детям.»

«У нас в саду нет музыкального работника, а ты про какого-то Деда Мороза…»

«У нас однажды папа один согласился, отыграл 3 утренника. Репетировал 2 месяца. Зарекся навсегда. Сказал: буду любые деньги сдавать, пусть профессионал работает!»

Фейсконтроль для дедушки. Кто же должен на самом деле скрываться по ту сторону бороды, чтобы дверь с вывеской «Посторонним вход воспрещен» открылась?

Запущен новогодний счетчик, а вместе с ним и метаморфозы в системе образования. Негласное постановление, по сути, – это рекомендация о запрете нанимать Деда Мороза в детские сады и школы! Теперь им может быть только родитель или работник учреждения. А ежели захотят пригласить гастролера с посохом? Такому деду-бизнесмену придется проехать 7 кругов на «бюрократических» санях и только тогда получить допуск на утренник! Вот такой сценарий сказки!

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-4

Анна Янчилина, многодетная мама:
Я считаю, что те, кто сидит в управлении образования и сочиняют «указивки» – они просто оторваны от жизни и настолько заняты бездельем…

Опытная мама четверых детей с широким возрастным диапазоном – от 24 до 2 лет – горячо воспринимает тему. Пока с сынишкой они разучивают новогодние стишки дома, в их саду же вроде все пока без эксцессов. На утреннике, что уже через пару дней, будет частный Дед Мороз.

Анна Янчилина:
Я была в шоке. Родители не являются врагами своим детям. Нет такого, что пришел какой-то дядя с улицы, рассказал пошлый стишок. Это нереально!

И вроде, как и чиновникам есть оправдание, ведь они всего лишь педагогично перестраховываются. Зеленый свет частному красному носу дадут, но механизм непрост. Чтобы пригласить Деда Мороза со стороны, сначала всё должен обсудить попечительский совет и заведующая. Если они решают, что хотят позвать актеров, идут в управление образования своего района. Как правило, там могут предложить новогодних героев с района – в каждом есть центры дополнительного образования.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-7

Наталья Боровик, директор центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» Минска:
Профессиональные Деды Морозы, профессиональные Снегурочки, которые прекрасно знаю детскую психологию, великолепно умеют подарить детям праздник. Мы обязательно готовим пакет документов, это не представляет особого труда для нашего учреждения.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-10


В столичном центре «Светоч» атмосфера в ритме «Праздник к нам приходит!». Репетиции, повторные прогоны, суета…

Здесь готовы ответить на любой запрос: от глобального выступления с десятком номеров из сотни участников актерской труппы до небольшого приветствия от Снегурочки и Деда Мороза. Прайс соответствующий: от 30 рублей до 300. В штате – 4 состава профессиональных новогодних героев.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-13

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-15

Наталья Боровик:
Мы впервые вышли на площадки детских дошкольных учреждений. Частники нам не конкуренты.

Но все же, если родители настроены позвать своего Деда Мороза, в столичном управлении образования не категоричны, но выдвигают свои критерии отбора. Здесь важно, чтобы у Деда Мороза-частника было актерское образование, и он мог предоставить свою культурную программу, что называется, на сверку. А дальше – заключить договор аренды – все-таки школы и сады – госучреждения. И тогда, в принципе, вопрос быстро разрешается.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-18

Это штаб-квартира одного из столичных дедушек по вызову. Телефон не умолкает, электронный ежедневник – раздувается!

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-21

Николай Бруйко, Дед Мороз-бизнесмен:
Валенки – тот самый аксессуар, по которому дети могут вычислить.

Пятый год уж, как бизнесмен-Мороз в зимний праздник гонит свою не пургу! Говорит, в сезон в среднем по 40 заказов. Кстати, в 2017 году среди них есть и детсадовские визиты. Доступ на утренник для этой компании – не проблема. Хотя университетов по специализации «Дед Мороз» не оканчивал, но у праздничного главаря есть и бизнес-пакет, и сертификат из театрального кружка, и высшее педагогическое, а в дополнение и альпинистский допуск – на случай десантирования с крыши.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-24

Николай Бруйко:
Неправильно чинить какие-то сложности Дедушкам Морозам приходить к детям поздравлять. Педофилы либо алкоголики среди Дедов Морозов могут оказаться и в числе чьих-то родителей, дядь-теть, которые придут. Больше вероятность, что человек, который занимается организацией этих праздников, который постоянно приходит и поздравляет детей, что вы выберете именно профессионала.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-27

А в этой школе неизменно придерживаются своего сценария – готовят праздник собственными силами. Здесь утроят настоящий бал у Снежной королевы. Педагоги перевоплощаются в сказочных героев, на подмостки актового зала выйдут и родители.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-30

Марина Маргевич, член родительского комитета начальной школы № 29 Минска:
Лучше, конечно, организовывать праздники своими силами. Придает и детям уверенности, и сближает родителей и преподавателей.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-33

Анжела Носкова, директор начальной школы № 29 Минска:
Зная индивидуальные особенности каждого ребенка, обратить внимание на их настроение, подойти, кого-то погладить, кому-то подарить подарок. А Дед Мороз со стороны таких особенностей не знает. Поэтому индивидуально подойти к каждому ребенку не сможет.

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-36

Многодетная мама Рита курсирует между садиком и школой. Активная мама всегда на общественной родительской передовой. В этом году впервые в их детском саду будет «хэнд-мэйд»-формат. И вопреки другим мнениям, она не считает, что новогоднее чудо украдено!

Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему-39

Марагрита Забудская, многодетная мама:
Я не думаю, что будет хуже, чем было. Ну что было лучше? Дед Мороз приходил, так он толком сценария не знал, у него был свой сценарий какой-то. Дед Мороз со стороны – это лишние деньги собери. Лучше мы на эти деньги детям что-нибудь купим.

Анастасия Дехтяр, СТВ:
По сути, Дедом Морозом может быть каждый! Главное, чтобы после его выступления не сказали – не подарок!

# общество # Фотофакт # Анастасия Дехтяр # Новый год # Наталья Боровик # Анжела Носкова

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