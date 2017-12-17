Кто может быть Дедом Морозом на утреннике в детском саду? Сюжет СТВ о горячих дискуссиях на морозную тему

Новости Беларуси. На неделе в Минске Дедам Морозам-частникам стало сложнее попасть на детский утренник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь одной лицензии актера мало. Нужно еще заключить договор с управлением образования. Многие родители недовольны. Чиновники от образования сморозили: не всякий Дед Мороз на утренниках в детских садах и школах в законе. Тем самым на неделе гиперчувствительные столичные родители перевозбудились. На форумах и в соцсетях раскалили морозную тему сотнями комментариев.

«Личный пример: в одном саду Заводского района можно, а в том, который через дорогу – нельзя. Самодурство заведующей, не более.» «У нас тоже Дедом Морозом может быть только чей-то папа, и подарки запретили деду Морозу дарить!» «Возмущена оперативностью: это решение возникло за неделю до утренника. А еще возмущена тем, что у нас вот так поддерживают нелегально всё: я могу привезти Деда Мороза и сказать, что это мой брат, дядя и так далее, а за воротами детского сада ему заплатить! Что за бред? Не дают артистам работать и платить налоги открыто, а нам не дают сделать праздник своим детям.» «У нас в саду нет музыкального работника, а ты про какого-то Деда Мороза…» «У нас однажды папа один согласился, отыграл 3 утренника. Репетировал 2 месяца. Зарекся навсегда. Сказал: буду любые деньги сдавать, пусть профессионал работает!» Фейсконтроль для дедушки. Кто же должен на самом деле скрываться по ту сторону бороды, чтобы дверь с вывеской «Посторонним вход воспрещен» открылась? Запущен новогодний счетчик, а вместе с ним и метаморфозы в системе образования. Негласное постановление, по сути, – это рекомендация о запрете нанимать Деда Мороза в детские сады и школы! Теперь им может быть только родитель или работник учреждения. А ежели захотят пригласить гастролера с посохом? Такому деду-бизнесмену придется проехать 7 кругов на «бюрократических» санях и только тогда получить допуск на утренник! Вот такой сценарий сказки!

Анна Янчилина, многодетная мама:

Я считаю, что те, кто сидит в управлении образования и сочиняют «указивки» – они просто оторваны от жизни и настолько заняты бездельем… Опытная мама четверых детей с широким возрастным диапазоном – от 24 до 2 лет – горячо воспринимает тему. Пока с сынишкой они разучивают новогодние стишки дома, в их саду же вроде все пока без эксцессов. На утреннике, что уже через пару дней, будет частный Дед Мороз. Анна Янчилина:

Я была в шоке. Родители не являются врагами своим детям. Нет такого, что пришел какой-то дядя с улицы, рассказал пошлый стишок. Это нереально! И вроде, как и чиновникам есть оправдание, ведь они всего лишь педагогично перестраховываются. Зеленый свет частному красному носу дадут, но механизм непрост. Чтобы пригласить Деда Мороза со стороны, сначала всё должен обсудить попечительский совет и заведующая. Если они решают, что хотят позвать актеров, идут в управление образования своего района. Как правило, там могут предложить новогодних героев с района – в каждом есть центры дополнительного образования.

Наталья Боровик, директор центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» Минска:

Профессиональные Деды Морозы, профессиональные Снегурочки, которые прекрасно знаю детскую психологию, великолепно умеют подарить детям праздник. Мы обязательно готовим пакет документов, это не представляет особого труда для нашего учреждения.



В столичном центре «Светоч» атмосфера в ритме «Праздник к нам приходит!». Репетиции, повторные прогоны, суета…

Здесь готовы ответить на любой запрос: от глобального выступления с десятком номеров из сотни участников актерской труппы до небольшого приветствия от Снегурочки и Деда Мороза. Прайс соответствующий: от 30 рублей до 300. В штате – 4 состава профессиональных новогодних героев.

Наталья Боровик:

Мы впервые вышли на площадки детских дошкольных учреждений. Частники нам не конкуренты. Но все же, если родители настроены позвать своего Деда Мороза, в столичном управлении образования не категоричны, но выдвигают свои критерии отбора. Здесь важно, чтобы у Деда Мороза-частника было актерское образование, и он мог предоставить свою культурную программу, что называется, на сверку. А дальше – заключить договор аренды – все-таки школы и сады – госучреждения. И тогда, в принципе, вопрос быстро разрешается.

Это штаб-квартира одного из столичных дедушек по вызову. Телефон не умолкает, электронный ежедневник – раздувается!

Николай Бруйко, Дед Мороз-бизнесмен:

Валенки – тот самый аксессуар, по которому дети могут вычислить. Пятый год уж, как бизнесмен-Мороз в зимний праздник гонит свою не пургу! Говорит, в сезон в среднем по 40 заказов. Кстати, в 2017 году среди них есть и детсадовские визиты. Доступ на утренник для этой компании – не проблема. Хотя университетов по специализации «Дед Мороз» не оканчивал, но у праздничного главаря есть и бизнес-пакет, и сертификат из театрального кружка, и высшее педагогическое, а в дополнение и альпинистский допуск – на случай десантирования с крыши.

Николай Бруйко:

Неправильно чинить какие-то сложности Дедушкам Морозам приходить к детям поздравлять. Педофилы либо алкоголики среди Дедов Морозов могут оказаться и в числе чьих-то родителей, дядь-теть, которые придут. Больше вероятность, что человек, который занимается организацией этих праздников, который постоянно приходит и поздравляет детей, что вы выберете именно профессионала.

А в этой школе неизменно придерживаются своего сценария – готовят праздник собственными силами. Здесь утроят настоящий бал у Снежной королевы. Педагоги перевоплощаются в сказочных героев, на подмостки актового зала выйдут и родители.

Марина Маргевич, член родительского комитета начальной школы № 29 Минска:

Лучше, конечно, организовывать праздники своими силами. Придает и детям уверенности, и сближает родителей и преподавателей.

Анжела Носкова, директор начальной школы № 29 Минска:

Зная индивидуальные особенности каждого ребенка, обратить внимание на их настроение, подойти, кого-то погладить, кому-то подарить подарок. А Дед Мороз со стороны таких особенностей не знает. Поэтому индивидуально подойти к каждому ребенку не сможет.

Многодетная мама Рита курсирует между садиком и школой. Активная мама всегда на общественной родительской передовой. В этом году впервые в их детском саду будет «хэнд-мэйд»-формат. И вопреки другим мнениям, она не считает, что новогоднее чудо украдено!