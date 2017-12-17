Всегда ли ребенку лучше остаться с мамой после развода родителей: реальные истории отцов

Новости Беларуси. Поделить имущество при разводе для супругов бывает сложной, неприятной, но все-таки посильной задачей. А вот когда дело доходит до детей, ситуация может полностью выйти из-под контроля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Неделю назад наша программа рассказала, как женщине из Минска понадобилось 4,5 года, чтобы разыскать сына, пропавшего из ее жизни в пятилетнем возрасте.

Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

Бывает, что мама лишает родительских прав папу, потому что он пьет, а в будущем и сама становится на эту кривую дорожку.

Андрей Тукин, адвокат:

Девочка настолько была под влиянием матери: что его родственники, что он сам делают всё, чтобы с нами что-то произошло нехорошее.

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

Делают порой до 15 минут в присутствии матери погулять вокруг дома на детской площадке. Абсурд какой-то!

Андрей Житков играет со своими сыновьями во дворе. Старший – от первого брака. Тогда при разводе удалось пойти на мировую и договориться. А вот перед второй свадьбой жених и невеста подписали брачный договор. В нем все просто: в случае развода ребенок должен проживать с отцом. Но мама пытается через суд доказать, что с ней будет лучше. При этом подчеркивает: у ее сына условия проживания – не из лучших.

Андрей Житков:

Бывшая супруга в отдел образования о ненадлежащем уходе, о том, что ребенок в опасности. Соответственно, помимо того, что нас регулярно проверяют, приезжают дополнительно: и со школы, и с садика, педиатр приезжает проверяет.

На этом фото семья Богдана. По решению суда трое детей 12, 9 и 6 лет остались с отцом. И ничего – держатся. От сухих пронизывающих взглядов соседей и все тех же бдительных органов опеки.

Богдан Литус:

У супруги появился новый мужчина, скажем так. Естественно, встал вопрос о разводе. Я ей предложил остаться проживать с детьми, полностью их обеспечивать, естественно, встречаться с ними, общаться, потому что очень тесно мы связаны. На тот момент у нее были абсолютно иные приоритеты, жизненные цели, не совпадало с ее желаниями. Ирина попросила скрыть ее лицо. Ситуация простая. Работала девушка в инспекции по делам несовершеннолетних. Приходилось видеть разное, но если отец в суде говорил о том, что бывшая супруга не сможет содержать детей – дальше факт очень интересный.

Ирина:

Иногда приходишь и понимаешь, что условия проживания далеки, мягко говоря, до идеальных. Но я, как мать, понимаю, что нужно поддержать женщину, что ребенку просто будет лучше с матерью. Приходится писать, что всё, в принципе, в норме.

А бывают и совсем отчаянные леди. Они готовы драться за своих детей до последнего, не понимая последствий. Андрей Тукин:

На нее оказывалось влияние, на эту девочку, чтобы она дала пояснения милиции, что якобы отец причинил ей телесные повреждения, хотя потом это не было доказано. Олег Бакулин:

Она накрывает его своим пальто сзади, хочет вытащить, а ребенок выскальзывает, ей набил руками по лицу. Она выронила его. Ребенок попадает в больницу. В общем, так продолжалось 6 часов. В этом сюжете мы не пытались рассказать о том, что есть хорошие папы и плохие мамы. Речь о другом. С кем бы в итоге не остался ребенок, взрослому нужно будет объяснить, как так случилось. А может случиться и самое ужасное: когда дети за несколько лет могут потерять семью. И в будущем больше никогда не создавать собственную. Елена Герасименко:

Ребенку нужно понимать, что всегда нужны и мама, и папа. И если он видит негативный пример воспитания в семье, негативный пример воспитания одного из родителей, то, как правило, как показывает практика, этот ребенок повторяет судьбу своих же родителей.