«Это Миссис Санта-Клаус»: 30-килограммовый торт-скульптура стал лучшим на конкуре кондитеров в Беларуси

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета диктует высокую моду в кондитерском искусстве. Мастер из Витебска стала лучшей в национальном конкурсе среди кондитеров хлебопекарных предприятий страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри покорила ее 30-килограммовая «Рождественская сказка». Автор – Надежда Богатенко – провела практически две недели без сна, вылепливая еловые ветки, карамельные шары и сказочных персонажей композиции. Рождественская сказка с женским лицом. Именно таким в этом году представила любимый с детства праздник витебчанка Надежда Богатенко. И даже отсутствие главного персонажа – Санта Клауса – не смутило жюри национального конкурса.

Надежда Богатенко, кондитер 6-го разряда предприятия:

Это Миссис Санта-Клаус, миссис Пьер-Ноэль во Франции, она же в Скандинавских странах Хельга. Она же в Норвегии Мори – жена Елу-Пуки. Она само олицетворение зимы. Каждая иголочка на елке, новогодние игрушки, эльфы – всё съедобное. 6 килограммов пудры, 12 – сахарной пасты, юбка из бисквита и мастики.

Анастасия Бут, СТВ:

Архитектор, скульптор и даже пластический хирург. Важно в каждой фигуре соблюсти пропорции. Если бы, к примеру, пальчики у миссис Клаус были бы на один сантиметр длиннее или короче, кондитер могла бы уже даже не выбиться в лидеры.

Надежда Богатенко в кондитерских кругах – известная личность. Несколько раз она брала Гран-при на национальных и международных конкурсах. Дважды была лауреатом на мировой кулинарной олимпиаде. Потому праздники в семье Богатенко «подслащает» тоже мама.

Ольга Хмелькова, дочь Надежды Богатенко:

Последний раз, когда приготовила мама для меня такой сюрприз, это был торт, приготовленный на свадьбу. Он был трехъярусный. Он был выполнен безумно красиво. Десять лет она творит настоящие шедевры, работая кондитером на витебском хлебозаводе. А ведь могла когда-то согласиться на руководящую должность и не поведать вкус кулинарных побед.

Ольга Павлюченко, главный технолог предприятия:

Она сегодня умеет разработать рецептуру, сделать раскладку этой рецептуры, составить и подать для дальнейшей разработки уже новое изделие. И не надо стоять инженеру-технологу и разрабатывать это еще раз. Надежда Богатенко:

Я работала мастером. Но это больше бумажная работа, с людьми работа. И не было времени для творчества. И мне дали выбор: работать кондитером либо мастером. И я выбрала кондитером. Потому что мне это очень нравится. Мне нравится руками что-то делать.