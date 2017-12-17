Открыть дело, поменять профессию или повысить уровень своей квалификации: как в Беларуси решают проблему безработицы

Новости Беларуси. К рискам цифровой экономики относят исчезновение старых рабочих мест, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, такси дают заработать на хлеб шоферам. А после того, как автомобили станут управляться компьютерами, эта профессия исчезнет. Даже если это и так, появляются новые специальности. А в Беларуси их создание – приоритет. В столицу за работой мечты. Ежегодно Минск генерирует тысячи новых рабочих мест. Один только автомобильный завод сегодня предлагает 400 вакансий по 72 профессиям!

Юрий на МАЗе новичок. Молодому специалисту понадобилось всего несколько месяцев для того, чтобы «вырасти» до мастера.

Юрий Васильев, мастер участка холдинга:

Перспективы дальнейшие меня радуют. Я бы хотел продолжать оставаться здесь работать. Участок, на котором работает Юрий, недавно прошел модернизацию. Появились новые технологии, выросли объемы, а следом и заработная плата.

Александр Кривицкий, заместитель начальника по производству главного сборочного конвейера ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга:

На данный момент нам необходимо 30 слесарей МСМ для выполнения показателей объемов производства. Рабочие специальности снова в моде. Правда, в веке XXI это понятие означает немного не то, что в XX. Даже если отстраниться от ставшей уже притчей во языцех IT-сферы, ясно, что современное рабочее место невозможно без новейших технологий.

Модернизированная Гомельская ТЭЦ-1 в 2017 году дала новую работу 35 энергетикам.

Виктор Пименов, машинист газотурбинной установки Гомельской ТЭЦ-1:

Ты себя чувствуешь квалифицированным специалистом, работая на таком оборудовании. Это совершенно другое представление о профессии. Современный тренд: гибкость, способность обучаться и легко менять сферу деятельности. В 29 лет Виктор решил сделать в жизни резкий вираж и переучиться с экономиста на машиниста газопаровой турбины: из менеджеров в рабочие. И ни разу еще об этом не пожалел.

Виктор Пименов:

Хочу поднять престиж рабочей профессии. Кроме того, это узкое направление, и оно оплачивается. Вслед за столицей и областными центрами новые рабочие места создаются и в районах. В Добруше к запуску практически готово новое производство мелованных и немелованных видов картона.

Дмитрий Лизура, генеральный директор холдинга:

На этапе запуска будет работать около 600 человек. Со временем это количество будет немножко уменьшаться по мере выхода производства на проектную мощность. Юлия Радевич с нетерпением ждет открытия нового комплекса. В небольшом Добруше строительство производства уже вызвало настоящую инфраструктурную революцию.

Юлия Радевич, инженер-технолог бумажной фабрики:

Мне с коллегами удалось съездить в Китай, имели возможность стажироваться на аналогичном производстве. Это производство новое, высокоавтоматизированное.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы должны не только концентрировать такого рода производства где-то в областных центрах, городе Минске, мы должны создавать квалифицированные рабочие места также в глубинке, в районных центрах. Чтобы жизнь здесь тоже кипела, а не скатывалась только к обслуживанию сельского хозяйства. Чтобы эти предприятия подтягивали и общий уровень жителей. И все же занятость сегодня остается в топе самых обсуждаемых тем. Например, в Гомельской области каждый десятый звонок на прямую линию касается трудоустройства.

Алла Беленок, начальник отдела по обращениям граждан и юридических лиц:

Каждому человеку, позвонившему по этому вопросу, предлагаются варианты трудоустройства. Держим эти вопросы на контроле до тех пор, пока не будет решен положительно. Помочь в трудоустройстве белорусам призваны самые различные инструменты: от банальных объявлений в газетах и интернете до специализированных ярмарок вакансий по отдельным специальностям. Александр Добриян, СТВ:

Трудоустройство – это тот вопрос, который на определенном жизненном этапе может поставить в тупик даже высококлассного специалиста. Что делать, если ваши профессиональные навыки оказались больше не востребованы на рынке труда? На этот сложный вопрос ежедневно тысячи людей отвечают простым словом «самозанятость». В Беларуси предусмотрена безвозмездная субсидия для тех, кто готов начать свое дело. Сумма порядка 2000 рублей покрыла почти 80 % начальных вложений в бизнес Марии Астапенко. Первый в Гомеле «детский сад на час» заработал всего пару месяцев назад.