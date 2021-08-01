Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Новости Беларуси. Беларусь – одна из немногих стран, кто сумел победить цветную революцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас пришло время рассказать, кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено.

Телевизионный проект, который создавался целый год. На следующей неделе в эфир выйдет документальный фильм «2020» – о событиях, которые несомненно войдут в мировую историю. Авторы пообщались с более чем полусотней участников – от рядовых граждан до высших должностных лиц. Многое будет показано впервые. Факты и доказательства обещают полностью опровергнуть пропаганду спонсоров госпереворота. Не пропустите – это стоит того.

Беларусь под прицелом. До выборов целый год. Кто те люди, что заказали нашу страну? Назовем фамилии.

Мы знаем, кто это.

День выборов. Как голосование перешло в блицкриг?

Как будто война началась. Я видела по телевизору, но я не думала, что у нас такое возможно.

На минских улицах война. Откровения участников с обеих сторон.

За Telegram-каналы отвечал я.

«Пусть они все сдохнут – и дети, и жены. Все пусть сдохнут». Представляете, какой скот.

Фабрика лжи на службе переворота. От пандемии до Окрестина – покажем все кадры.

Это всегда будет нашим козырем.

Живые эмоции и уроки, которые мы должны усвоить.

Очень хорошо, что с нами это произошло. И слава богу, что это так закончилось.

Проект, на создание которого ушел целый год. Противостояние, достойное учебников истории. Беларусь против цветной революции.