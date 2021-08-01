Подешевеет детское питание. В Беларуси с 1 августа повышаются некоторые пособия и пенсии

Новости Беларуси. В Беларуси повышаются детские пособия, выплаты за рождение ребенка, ряд пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перерасчет произведут с учетом роста бюджета прожиточного минимума. С 1 августа он равен сумме чуть более 283 рублей. И еще одно приятное изменение. С 1 августа подешевеет детское питание. Это связано с уменьшением ставки НДС на этот вид продукции.