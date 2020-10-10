В 72-м учебном центре проходят занятия для командиров расчётов артиллерийских орудий

Артем Чепик, начальник цикла подготовки специалистов артиллерийских подразделений:

Проходит комплексное занятие по управлению огнем с выполнением задачи номер три – поражение неподвижных наблюдаемых целей стрельбой с закрытых огневых позиций. До этого была стрельба штатным снарядом прямой наводкой. На данном занятии они отрабатывают в комплексе в составе сводных расчетов выполнение огневых задач. На данном занятии у нас на огневой позиции работают расчеты Д-30, 2С1, 2С3. Также курсанты-вычислители работают в составе команды штабных машин.