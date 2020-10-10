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В 72-м учебном центре проходят занятия для командиров расчётов артиллерийских орудий

10 октября 2020 13:35
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Новости Беларуси. В 72-м учебном центре проходят занятия для командиров расчетов артиллерийских орудий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 72-м учебном центре проходят занятия для командиров расчётов артиллерийских орудий-1

В планах – боевая стрельба из закрытых позиций. Огонь ведут самоходные артиллерийские установки и буксируемые гаубицы.

В 72-м учебном центре проходят занятия для командиров расчётов артиллерийских орудий-4

Расчеты действуют в условной тактической обстановке. Мишени имитируют бронированную технику, скопление пехоты, радиолокационные станции противника.

В 72-м учебном центре проходят занятия для командиров расчётов артиллерийских орудий-7

Артем Чепик, начальник цикла подготовки специалистов артиллерийских подразделений:
Проходит комплексное занятие по управлению огнем с выполнением задачи номер три – поражение неподвижных наблюдаемых целей стрельбой с закрытых огневых позиций. До этого была стрельба штатным снарядом прямой наводкой. На данном занятии они отрабатывают в комплексе в составе сводных расчетов выполнение огневых задач. На данном занятии у нас на огневой позиции работают расчеты Д-30, 2С1, 2С3. Также курсанты-вычислители работают в составе команды штабных машин.

В 72-м учебном центре проходят занятия для командиров расчётов артиллерийских орудий-10

Нынешнее занятие – контрольное. Впереди у курсантов выпускные экзамены.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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