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Кто и сколько дарил на свадьбу: может ли налоговая требовать такие сведения?

10 марта 2017 14:53
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Вопросы телезрителей, поступившие авторам программы «Добро пожаловаться» и ответы юриста.  

Вопрос:
Правомерно ли требование налоговой инспекции указать поимённо, кто какую сумму подарил мне на свадьбу?

Елена Мойсейчик, юрист:
По законодательству о декларировании доходов и имущества, налоговый орган имеет право запросить у гражданина, у которого истребована декларация о доходах и имуществе, письменные пояснения об источниках доходов, за счет которых приобретено имущество и понесены иные расходы. То есть, информацию о лице, от которого получен доход, дату получения дохода и его размер.

# общество # Налоги

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