Кто и сколько дарил на свадьбу: может ли налоговая требовать такие сведения?

Вопросы телезрителей, поступившие авторам программы «Добро пожаловаться» и ответы юриста.

Вопрос:

Правомерно ли требование налоговой инспекции указать поимённо, кто какую сумму подарил мне на свадьбу?



Елена Мойсейчик, юрист:

По законодательству о декларировании доходов и имущества, налоговый орган имеет право запросить у гражданина, у которого истребована декларация о доходах и имуществе, письменные пояснения об источниках доходов, за счет которых приобретено имущество и понесены иные расходы. То есть, информацию о лице, от которого получен доход, дату получения дохода и его размер.