«Законодательством не регламентирован порядок обращения»: можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат?

7 марта – День мужчин, бестолково толкущихся в магазинах женского белья. 8 марта – День подарков. 9 марта – день обмена подарков на нужный размер в магазинах женского белья. Героиня сюжета «Добро пожаловаться», получив в подарок сертификат на покупку женского белья, не знает, что с ним делать.

Французский король Людовик XIV преподнёс своей обожаемой жене поистине королевский подарок – соболиное манто, длина которого достигала 1,5 километров. Супруг минчанки Оксаны Близнец также решил осчастливить вторую половину изящным презентом, однако женщина стала обладательницей подарка, который, как говорится, ни уму, ни сердцу.

Оксана Близнец:

Я стала обладательницей подарочного сертификата фирмы итальянского белья на сумму 300 рублей, чему, как любая женщина, естественно обрадовалась.

О том, что радость была преждевременной, женщина поняла чуть позже. Оксана трижды посетила магазин для того, чтобы сертификат использовать, однако все три раза возвращалась из бутика с пустыми руками. Ни ассортимент, ни размерный ряд не соответствовал запросам женщины. Оксана Близнец:

Сам магазин – очень маленький. Ни ценовой ряд, ни ассортимент меня не устроил. Когда один и тот же маршрут – в магазин и обратно – порядком поднадоел, женщина составила письменную претензию и попросила вернуть 300 белорусских рублей, мотивировав своё требование тем, что использовать сертификат по объективным причинам невозможно. В тот же день с клиенткой связались и предложили подождать, внимание, – полгода. Оксана Близнец:

Вот, даже чёрной траурной ленточкой перевязали, как символ. На нём написано, что не вернут деньги, если сделаю покупку, мне придётся доплатить, если покупка на сумму меньше, остаток не вернут. То, что написано у них в сертификате, закону не соответствует. Я так думаю, что деньги мои они обязаны вернуть. И мы хотим получить деньги обратно.



А, между тем, подарочные сертификаты продолжают набирать популярность и, в скором времени, вполне могут стать мейнстримом – услуги в сфере красоты, разнообразные товары и даже впечатления.

Однако, специалисты по защите прав потребителей к такому виду презентов относятся скептически. Ольга Иващенко, юрист:

Белорусским законодательством не регламентирован порядок обращения подарочных сертификатов, и каких-либо норм, устанавливающих правоотношения между потребителем и продавцом, к сожалению, нет. Сертификат является своего рода документом. Это предварительный договор купли-продажи, который подразумевает под собой приобретение одного из товаров из ассортимента, предоставленного продавцом. Таким образом, сертификат – это документ, который всячески охраняет права лишь продавца, но никак – потребителя. Гарантии – минимальны.

Специалисты советуют: дабы подарок не стал причиной разочарования – прежде чем принимать решение о покупке, внимательно посмотрите в зубы дарёному коню и изучите всю информацию.

Ольга Иващенко, юрист:

Относительно данной ситуации: в случае, если потребитель приобрёл подарочный сертификат, который в последующем передал третьему лицу в качестве подарка, он должен был изначально понимать, кому этот сертификат будет дариться и внимательно изучить те условия, которые имеются на самом сертификате. При приобретении данного сертификата стоит обратить внимание, какие имеются марки, виды товаров, какие размерные ряды. Нужно обратиться к продавцу, для того, чтобы в последующем не попасть в ситуацию, при которой невозможно возвратить данный сертификат.

Поскольку, если на сертификате написано, что он не подлежит обмену и возврату, соответственно, такого права у потребителя не будет. Однако, в салоне итальянского белья, несмотря на условия подарочной программы, навстречу потребителю всё же пошли и сообщили, что готовы вернуть деньги. Сегодня, дабы избежать подобных ситуаций в будущем, минчанка Оксана будущие подарки с супругом планирует обсуждать. Оксана Близнец:

Наши любимые мужчины готовы продать душу дьяволу, чтобы женщину порадовать. Я работала в универмаге, прошло 8 марта и доходило до смешного – 9 марта все наши коробочки ровненько несли обратно. Приходит женщина 44-го размера, худенькая, открываем коробку – там ночная сорочка 58-го размера. Один из миллиона лишь умеет подарить то, что нужно. Кстати, тема знаков внимания или, напротив, невнимания сейчас актуальна, как никогда, ведь практически через неделю сильная половина белорусов отправится по магазинам в стремлении порадовать своих дам. Так чего же действительно хотят женщины, и какие подарки по-настоящему важны? Анна Матуляк, психолог: Подарок – это ведь символическое сообщение, символическое послание. Оно может быть, как адресовано тому, кому, собственно, подарок предназначается, и иметь символическое значение, как о дарителе, так и о чувствах, например, которые испытывает человек к тому, кому дарит подарок, так и что-то говорить об отношениях между этими людьми. К этим вещам, правда, нужно относиться внимательно и, прежде всего, понимать, когда мы дарим подарок, хотим сделать подарок – что мы знаем об этом человеке. Знаем ли мы, на самом деле, что доставляет ему удовольствие, что приносит ему удовольствие, и что его порадует.



Ясно одно: для того, чтобы презент был в радость, подойти к его выбору стоит серьёзно. В преддверии Международного женского дня мы вышли на улицы нашего города и поинтересовались у мужчин, как они собираются поздравлять женщин.

Минчане:

Сложный вопрос, философский Не знаю, честно говоря. Не могу так сразу сказать Праздник всех женщин, конечно же, в первую очередь. И мужчин, всё-таки И пока взрослые мужчины путались в собственных мыслях и на ходу пытались придумать варианты презентов, своими ответами удивили мужчины поменьше. Дети: Если бы у меня было достаточно денег, я бы подарил маме украшение. Бусы, браслет, кольца Подарить подарок, который нужен женщине. И приготовить еду или заказать что-нибудь, чтобы порадовать её Надо, кроме подарка, любить маму. Помогать ей. Моя мама – лучшая на свете. Я готов сделать всё для неё!



В завершение сюжета совет всем женатым мужчинам. Протестируйте 8 марта свою вторую половину.