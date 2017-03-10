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Куда надо обращаться за доплатой к пенсии после 80 лет?

10 марта 2017 14:49
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Вопросы телезрителей, поступившие авторам программы «Добро пожаловаться» и ответы юриста.  

Вопрос:
Через два месяца мне исполнится 80 лет. Нужно ли мне обращаться в органы социальной защиты, чтобы назначили надбавку к пенсии, положенную по достижении этого возраста?

Елена Мойсейчик, юрист:
Надбавка по уходу, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, устанавливается в размере 50% минимального размера пенсии по возрасту с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин достиг возраста в 80 лет. Начисление производится на основании материалов пенсионного дела, и для этого личное обращение в органы социальной защиты не требуется.

# общество # Пенсии

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