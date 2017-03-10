Уволиться досрочно по состоянию здоровья: нужно ли возмещать затраты на обучение?

Если у человека есть, что сказать, чтоб его уволили с работы, он всегда заработает себе на жизнь. Герой сюжета «Добро пожаловаться» добивался увольнения всеми силами, но тщетно – до поры, до времени.

Не бывает такой безвыходной ситуации, в которую мы не можем попасть. Минчанин Дмитрий Жигалко, работая водителем троллейбуса, внезапно оказался за бортом профессиональных интересов.

Дмитрий Жигалко:

При поступлении на работу я прошёл медкомиссию, я был годен. Через 6-7 месяцев после поступления на работу я стал плохо себя чувствовать, и обратился к врачу и был направлен на медицинское обследование.

После детального обследования врачи выдали заключение – мужчина по состоянию здоровья не может быть допущен к управлению транспортным средством. Дмитрий Жигалко:

Я работаю в 3-ем троллейбусном парке водителем, должен отработать по контракту 2 года, но, к сожалению, по состоянию здоровья, есть заключение ВКК и Центра профпатологии города Минска, я оказался не годен к этой профессии по состоянию здоровья. Утратив здоровье, вполне логично, что мужчина утратил и интерес к данной профессии.

Дмитрий попытался уволиться, однако работодатель заявление не подписал и напомнил, что перед приёмом на работу минчанина обучали данной профессии, и в случае увольнения он обязан возместить расходы, понесённые парком, а это ни много, ни мало – 6 000 рублей.

Дмитрий Жигалко:

Я пытаюсь уволиться по состоянию здоровья, по уважительной причине, а мне почему-то вставляют палки в колёса, требуют, что бы я возместил средства, затраченные на моё обучение, я считаю необоснованно.

Кстати, одной из основных первопричин серьёзных аварий часто становится плохое самочувствие водителя. Дмитрий Жигалко:

Моё состояние здоровья, по заключению медицинских экспертов, представляет угрозу для других участников движения, и для пассажиров, которых я перевожу. Я считаю, что обоснованно предъявляю претензии о том, что я должен быть уволен.



Исчерпав все возможные способы договориться с работодателем, Дмитрий обратился за помощью в программу, а мы, в свою очередь, – к адвокату.

Татьяна Цыпурко, юрист:

Статья 42 Трудового кодекса Республики Беларусь предусматривает такую возможность, что трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, либо срочный трудовой договор до истечения срока действия может быть расторгнут нанимателем в случае несоответствия работника занимаемой должности, либо выполняемой работе, в случае, когда такое препятствие возникает по состоянию здоровья. То бишь, при наличии доказательств, подтверждающих, что работник не может выполнять работу в указанной должности, по указанной специальности – наниматель может с ним расторгнуть трудовой договор по указанному основанию досрочно. Но как быть с финансовой стороной вопроса, которая и стала камнем преткновения для работодателя и сотрудника? Как в данной ситуации должен поступить Дмитрий и должен ли он троллейбусному парку возместить стоимость обучения? Татьяна Цыпурко, юрист:

В случае, если работник предоставил нанимателю заключение МРЭК, которая констатировала, что работник не может выполнять работу по указанной специальности, по которой он прошёл обучение, вследствие того, что у него ухудшилось состояние здоровья до такой степени, то данный документ может являться доказательством и, соответственно, причина, по которой работник требует расторжения контракта, является уважительной. Соответственно, у нанимателя не возникает права требовать возмещения работником денежных средств, затраченных на его обучение.



А это значит, что действия работодателя неправомерны. Кстати, в беседе по телефону руководитель троллейбусного парка дал Дмитрию, мягко говоря, нелестную оценку. Но, как бы там ни было, пусть и не без усилий, однако конфликт разрешить получилось. С 28 февраля Дмитрий Жигалко больше не является сотрудником троллейбусного парка №3. Финансовых претензий к уже бывшему водителю троллейбуса у парка нет.