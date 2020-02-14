Кто и как может воспользоваться чеками «Жильё»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела жилищной политики администрации Фрунзенского района г. Минска – Сергей Шакель.

Сколько они стоят сейчас?

Сергей Шакель, начальник отдела жилищной политики администрации Фрунзенского района г. Минска:

По городу Минску это 14, 771 за один чек. То есть если у человека есть, к примеру, тысяча чеков, то это 14 тысяч 771 рубль. Теперь чеки могут индексировать только граждане, которые состоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, на строительство, покупку, реконструкцию жилья, а также на кредиты банков или ссуды юридических лиц, которые были выданы на вышеназванные цели.

Если у человека всё в порядке уже с жильём, то эти чеки сгорают?

Сергей Шакель:

Он их может подарить. Важно, чтобы тот гражданин, который их будет индексировать, входил по отношению к тому человеку, которому были изначально начислены, в число близких родственников. Двоюродный дядя не может. Это, как правило, родство дед-внук и также ещё братья-сёстры могут быть.