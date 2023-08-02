Кто чаще всего теряется в лесу? Рассказали в аварийно-спасательном отряде – ответ вас удивит

Они спасают жизни, ликвидируют последствия стихийных бедствий, сражаются с огнем. Смелые и отважные, мужественные и сильные. Рискуя своей жизнью, они приходят на помощь. Сотрудники МЧС – в чем-то герои нашего времени. Пообщались со спасателями в программе «Центральный регион» на СТВ.

С наступлением летнего сезона спасателям все чаще стали поступать сообщения о пропаже людей в лесу. Так, в 2023 году поисковым отрядом найдено было девять потеряшек, трое из них – дети. В основном это люди, которые отправляются по грибы и по ягоды. Когда сотрудник МЧС становится настоящим спасателем? Ответил белорусский пожарный – читайте здесь.

Александр Журкевич, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

В данной службе работают 24 человека. Работники приходят на службу, заступают ежесуточно на боевое дежурство на пожарную цистерну. При необходимости при поступлении сообщений о необходимости поиска людей в природных экосистемах пересаживаемся на автомобиль поисково-спасательных работ и выезжаем на поиск людей.

После того как поступило сообщение о пропаже, на поиски выдвигаются спасатели, им могут помогать работники лесничества, которые хорошо знают местность. Если связь с заблудившимися есть, выезжает машина со специальным сигнальным громкоговорящим устройством.

Александр Журкевич:

В отряде имеется автомобиль, квадроцикл, снегоболотоход. В зимнее время для поиска можно использовать снегоход. И различного рода оборудование и снаряжение: бинокли, GPS-трекеры, компасы, мегафоны. Когда приезжаем на поиски людей, создается штаб, к нам еще прибывают определенные силы и средства. Как наши работники, так и работники лесного хозяйства, так как они больше знают свои местности. Создаем группы по 5-6-10 человек.

Один наш более подготовленный работник берет GPS-трекер, радиостанцию, фонарики, и эта группа прочесывает лес, работаем на прочес. По возвращении с этого GPS-трекера сбрасывается информация на компьютер. То есть мы видим, какой квадрат закрыли, что мы прочесали. Если здесь мы никого не находим, соответственно, меняем дислокацию, переходим на другой квадрат и опять таким же способом ищем. Еще можем работать на отклик. Соответственно, с мегафонами прошли, прокричали, послушали, услышали нас. Если человек с телефоном, поддерживаем связь с телефоном, общаемся с ним. Когда услышит, чтобы он набирал либо мы набираем. Тогда уже ближе-дальше находим этого человека. Когда с телефоном, это 99 % успеха и быстрое нахождение.

Если же связи нет, важно понять, где была точка входа в лес. Александр Журкевич:

Если человек без телефона, уходят и сутки, и двое, и трое – по-разному бывает. Важно знать, когда приезжаешь на место… Если мы понимаем, где человек вошел в лес, знаем точку входа, тогда это гораздо быстрее. А когда приезжаешь, линия леса – 200-300 метров, 1-2 километра. Куда он ушел, в какую сторону? Тогда гораздо сложнее. Если знаем точку входа, садимся на квадроцикл и обследуем линейно все дороги. Проехали, просигналили, на отклик поработали. Был случай в Молодечненском районе – пропала бабушка. Потерялась в лесу, сама позвонила в службу спасения, была на связи, сказала, порядка 80 % заряд батареи. Приехали на место, начали звонить – телефон недоступен.

Начали искать, искали, нашли эту бабушку. Благо, все это довольно быстро. Как она нам потом пояснила, что захотела перейти через маленькую лужицу и по шею ввалилась в болото. Как она оттуда выбралась, мы не видели, не знали, но была вся мокрая, грязная, в болоте. Еще есть потеряшки, которые говорят: мы слышим, я не потерялся. Вы меня звали, я слышал, я, наоборот, ухожу, я собираю грибы, я не потерялся. У нас создана база, там пофамильно записано. Когда выезжаем на таких потеряшек, знаем, с кем имеем дело и как с ними работать.

Были случаи, что сутки ищем, на утро находим дедушку, он весь мокрый, говорит: вброд два раза речку переплыл за ночь. Хотя местный житель, вырос тут, говорит: не понимаю, как это случилось. Как правило, такие чаще теряются: я все знаю, я никогда не потеряюсь. Во время поисковой службы работники спасательных отрядов используют современную технику. К примеру, квадрокоптеры и беспилотный летательный аппарат с тепловизором.

Александр Журкевич:

Предназначен для поиска людей, используем в основном на открытой местности и в негустонаселенных лесах. На нем еще установлена камера и можно устанавливать тепловизор, который реагирует на тепло, с помощью этого можно найти человека. Мегафоны, которые при работе на отклик… Прошли 50-100 метров, прокричали, проработали, прослушали в разные стороны. Никто не откликнулся – прошли еще метров 50, проделываем то же самое. Фонарики как групповые, так и индивидуальные, с большим зарядом на 9-10 часов работы. При минимальном режиме – до 20 часов работы. То есть ночь можно с этими фонарями работать. GPS-трекер, GPS-навигатор. Когда группа уходит в лес, на квадроцикл отдаем. Он отрисовывает весь маршрут, что мы прошли. По прихожу сбрасываем информацию на ноутбук, видим в определенном квадрате, что мы прошли, где мы проходили.

Бинокль – понятно. Где-то просмотреть открытые участки. И тепловизионный монокуляр. Откликается на тепло. Когда мы на него смотрим, он действует как тепловизор, то есть реагирует на тепло. Человек теплый, будут видны покраснения, очертания. Если человек лежит, он еще живой, он излучает тепло. И это тепло будет видно.