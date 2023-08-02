Новейшее оборудование и технологии. В чём преимущество обучения в Могилёвском торговом колледже?
Могилевский торговый колледж уже более 40 лет обеспечивает профессиональными кадрами организации потребительской кооперации. С 2018 года учебное заведение стало филиалом Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, что дало возможность выпускникам получить высшее образование в сокращенные сроки.
Людмила Ильинская, директор Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:
В нынешней приемной кампании у нас осуществляется набор по семи учебным специальностям: маркетинговая деятельность, правоведение, розничные услуги в банке, операционная деятельность в логистике, торговая деятельность. Новая специальность, которую мы открываем с этого года, – производство продукции общественного питания. По трем из этих специальностей мы являемся монополистами в Могилеве – розничные услуги в банке, правоведение и операционная деятельность в логистике.
Колледж располагает всем необходимым для подготовки высококвалифицированных специалистов. 42 учебных кабинета и лаборатории оснащены современными мультимедийными системами и интерактивным оборудованием.
Людмила Ильинская:
Наши учащиеся проходят практику на самых современных торговых объектах, логистических предприятиях и иных местах практики, на которых они могут узнать новейшие технологии, оборудование и проявить себя с лучшей стороны.
Прием учащихся осуществляется на основании общего базового и общего среднего образования. Высокое качество подготовки будущих кооператоров обеспечивает преподавательский состав колледжа, где 83 % педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, здесь преподают кандидаты и доктора наук.
Инна Тюликова, преподаватель Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:
Визитной карточкой нашего колледжа является специальность «операционная деятельность в логистике». На данный момент логист – очень востребованная специальность, так как наши учащиеся изучают деятельность организаций, доставляют грузы из точки А в точку Б при минимальных затратах, расходах, с наибольшим получением прибыли, выгоды в организациях.
Наши учащиеся являются высококвалифицированными специалистами, после окончания нашего колледжа они работают либо по направлению в организациях системы потребительской кооперации, либо в процессе образовательной деятельности они у нас проходят практику. В основном они себя зарекомендовывают хорошими специалистами. В итоге организации, которые предоставляли базу практики, их берут на работу, на дальнейшее трудоустройство.
Выпускники филиала имеют возможность поступить сразу на 3-й курс Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации по результатам внутреннего тестирования. Только в 2022 году этой возможностью воспользовалось более 40 % учащихся Могилевского торгового колледжа.
Полина Пуховская, учащаяся Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:
В этом году я закончила могилевский филиал потребительской кооперации на логиста. На этом я останавливаться не собираюсь, в этом году я подала документы в Белорусский торговый экономический университет потребительской кооперации для дальнейшего образования. Образованием я довольна, преподаватели у нас хорошие, всегда идут навстречу и помогают в любых вопросах. Помимо среднего специального образования, я получила специальность кладовщика и комплектовщика.
Важный элемент образовательного процесса – практика, на которую отводится более 40 % учебного времени. Даже в период каникул учащиеся колледжа имеют возможность подзаработать благодаря временному трудоустройству в организациях потребкооперации. Практико-ориентированное обучение позволяет не только совершенствовать уровень подготовки будущих специалистов, но и сократить процессы их адаптации на своем первом рабочем месте.
Елизавета Щемелёва, учащаяся Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:
Я прошла практику в банке, учась на втором курсе. Большой бонус в том, что я уже могу обучаться, работать, влиться в эту систему банка. После колледжа я могу сразу трудоустроиться на работу в банк.
Ольга Голубека, учащаяся Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:
В данном учебном заведении очень компетентные преподаватели, они не просто преподносят какую-то сухую информацию, а делают это очень интересно. Мы получаем очень много знаний. На базе этого образования я с легкостью смогу поступить в высшее учебное заведение по этой же специальности. Я считаю, что в данном заведении очень хорошая база.
Во внеучебное время учащиеся ведут здоровый и активный образ жизни. Предпочтение отдают спорту и, конечно, творчеству.
Ирина Демидович, преподаватель Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:
В филиале есть также тренажерный зал, у нас работает три объединения по интересам, в самом корпусе у нас работает фотокружок, где ребята активно занимаются. Вокальный ансамбль «Спадчына», ребята очень активные, им очень интересно. Работает два объединения по интересам в самом филиале: это у нас настольный теннис и дартс. Мини-футбол, ребята соревнуются между собой, мы устраиваем соревнования.
Могилевский торговый колледж Белкоопсоюза приглашает абитуриентов получить востребованную профессию и стать высококвалифицированным специалистом, в котором нуждаются система потребительской кооперации и наша страна.
Людмила Ильинская:
Уважаемые абитуриенты, приглашаем вас поступать в наш филиал. Поступив к нам, вы обретете самые лучшие знания, получите самые необходимые инструменты, чтобы стать успешными в своей жизни.
*На правах рекламы.