Новейшее оборудование и технологии. В чём преимущество обучения в Могилёвском торговом колледже?

Могилевский торговый колледж уже более 40 лет обеспечивает профессиональными кадрами организации потребительской коопера­ции. С 2018 года учебное заведение стало филиалом Белорусского торгово-экономического универси­тета потребительской кооперации, что дало возможность выпускникам получить высшее образование в сокращенные сроки.

Людмила Ильинская, директор Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:

В нынешней приемной кампании у нас осуществляется набор по семи учебным специальностям: маркетинговая деятельность, правоведение, розничные услуги в банке, операционная деятельность в логистике, торговая деятельность. Новая специальность, которую мы открываем с этого года, – производство продукции общественного питания. По трем из этих специальностей мы являемся монополистами в Могилеве – розничные услуги в банке, правоведение и операционная деятельность в логистике. Колледж располагает всем необходимым для подготовки высококвалифицированных специалистов. 42 учебных кабинета и лаборатории оснащены современными мультимедийными системами и интерактивным оборудованием. Людмила Ильинская:

Наши учащиеся проходят практику на самых современных торговых объектах, логистических предприятиях и иных местах практики, на которых они могут узнать новейшие технологии, оборудование и проявить себя с лучшей стороны. Прием учащихся осуществляется на основании общего базового и общего среднего образования. Высокое качество подготовки будущих кооператоров обеспечивает преподавательский состав колледжа, где 83 % педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, здесь преподают кандидаты и доктора наук.

Инна Тюликова, преподаватель Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:

Визитной карточкой нашего колледжа является специальность «операционная деятельность в логистике». На данный момент логист – очень востребованная специальность, так как наши учащиеся изучают деятельность организаций, доставляют грузы из точки А в точку Б при минимальных затратах, расходах, с наибольшим получением прибыли, выгоды в организациях. Наши учащиеся являются высококвалифицированными специалистами, после окончания нашего колледжа они работают либо по направлению в организациях системы потребительской кооперации, либо в процессе образовательной деятельности они у нас проходят практику. В основном они себя зарекомендовывают хорошими специалистами. В итоге организации, которые предоставляли базу практики, их берут на работу, на дальнейшее трудоустройство. Выпускники филиала имеют возможность поступить сразу на 3-й курс Белорусского торгово-экономического универси­тета потребительской кооперации по результатам внутреннего тестирования. Только в 2022 году этой возможностью воспользовалось более 40 % учащихся Могилевского торгового колледжа.

Полина Пуховская, учащаяся Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:

В этом году я закончила могилевский филиал потребительской кооперации на логиста. На этом я останавливаться не собираюсь, в этом году я подала документы в Белорусский торговый экономический университет потребительской кооперации для дальнейшего образования. Образованием я довольна, преподаватели у нас хорошие, всегда идут навстречу и помогают в любых вопросах. Помимо среднего специального образования, я получила специальность кладовщика и комплектовщика.

Важный элемент образовательного процесса – практика, на которую отводится более 40 % учебного времени. Даже в период каникул учащиеся колледжа имеют возможность подзаработать благодаря временному трудоустройству в организациях потребкооперации. Практико-ориентированное обучение позволяет не только совершенствовать уровень подготовки будущих специалистов, но и сократить процессы их адаптации на своем первом рабочем месте.

Елизавета Щемелёва, учащаяся Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:

Я прошла практику в банке, учась на втором курсе. Большой бонус в том, что я уже могу обучаться, работать, влиться в эту систему банка. После колледжа я могу сразу трудоустроиться на работу в банк.

Ольга Голубека, учащаяся Могилевского торгового колледжа Белкоопсоюза:

В данном учебном заведении очень компетентные преподаватели, они не просто преподносят какую-то сухую информацию, а делают это очень интересно. Мы получаем очень много знаний. На базе этого образования я с легкостью смогу поступить в высшее учебное заведение по этой же специальности. Я считаю, что в данном заведении очень хорошая база. Во внеучебное время учащиеся ведут здоровый и активный образ жизни. Предпочтение отдают спорту и, конечно, творчеству.