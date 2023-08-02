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Костюмы для химических аварий, цистерна на 10 тонн воды. Показываем, чем оснащён пожарный отряд в Молодечно

02 августа 2023 15:00
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Они спасают жизни, ликвидируют последствия стихийных бедствий, сражаются с огнем. Смелые и отважные, мужественные и сильные. Рискуя своей жизнью, они приходят на помощь. Сотрудники МЧС – в чем-то герои нашего времени. Пообщались со спасателями в программе «Центральный регион» на СТВ и узнали, каково находиться в гуще самых жарких событий и почему случайных людей в этой профессии не бывает.

Костюмы для химических аварий, цистерна на 10 тонн воды. Показываем, чем оснащён пожарный отряд в Молодечно-1

Все автомобили и техника находятся в гараже ярко-красного цвета. В наличии автоцистерна, которая берет на борт до 10 тонн воды, в запасе еще одна на 5 тонн.

Костюмы для химических аварий, цистерна на 10 тонн воды. Показываем, чем оснащён пожарный отряд в Молодечно-4

Ангелина Валькович, корреспондент:
Кроме спецтехники, что хранится в данном помещении?

Игорь Иванский, начальник дежурной смены Центра оперативного управления пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:
В гараже находится спецтехника, которая выезжает по тревоге либо находится в резерве. Также у нас есть специализированные костюмы. Для того чтобы спасатели могли работать в чрезвычайной ситуации, в первую очередь они должны обезопасить себя. Эти костюмы надевают химики в чрезвычайной ситуации. Они включаются в изолирующий аппарат, в котором можно дышать в непригодной для дыхания среде. И также надевают защитные костюмы.

Костюмы для химических аварий, цистерна на 10 тонн воды. Показываем, чем оснащён пожарный отряд в Молодечно-7

Этот синий костюмчик самый защищенный. Он надевается наверх, на аппарат. То есть аппарат надевается на человека, наверх надевается костюм. Спасатель наблюдает только через линзу.
– В каких ситуациях это используется?
– На химических авариях. Все эти костюмы химически стойкие. Различных моделей.

Костюмы для химических аварий, цистерна на 10 тонн воды. Показываем, чем оснащён пожарный отряд в Молодечно-10

Также есть защитные костюмы от жалоносных. Ликвидируем гнезда шершней, ос. Надеваются костюмчики, которые они не могут прокусить. Наверх надевается специальная защитная шапочка – и можно работать.

Костюмы для химических аварий, цистерна на 10 тонн воды. Показываем, чем оснащён пожарный отряд в Молодечно-13

Чтобы оттачивать свои навыки, мастерство, спасатели проводят учения. На полигоне создаются условия, приближенные к реальным. Так, на этот раз огнеборцам предстояло ликвидировать последствия вымышленной аварии. Автомобиль столкнулся с цистерной, перевозящей горючие жидкости. Все выглядит реально, и такие тренировки проходят на постоянной основе.

Костюмы для химических аварий, цистерна на 10 тонн воды. Показываем, чем оснащён пожарный отряд в Молодечно-16

Игорь Иванский:
Спасатели тренируются, физическая подготовка заложена в распорядке дня. Также есть свободное время. В свободное время – возможность посещения спортзалов, различные соревнования. Широкий спектр соревнований, связанных со спецификой пожарной службы, службы спасения. Многоборье спасателей – самый разносторонний вид спорта, который охватывает деятельность службы спасения.

Костюмы для химических аварий, цистерна на 10 тонн воды. Показываем, чем оснащён пожарный отряд в Молодечно-19

Моделируются различные ситуации, которые могут сложиться сегодня как на акватории землетрясения (пожары, ДТП, химические аварии). Весь спектр несчастных случаев, которые могут сегодня случиться, на этих соревнования рассматривается, спасатели там ликвидируют.

Костюмы для химических аварий, цистерна на 10 тонн воды. Показываем, чем оснащён пожарный отряд в Молодечно-22

Пожарный аварийно-спасательный отряд в Молодечно является уникальным. В этом подразделении функционируют службы химической и радиационной защиты, пожарная аварийно-спасательная служба, а также водолазно-спасательная. Отряд оснащен современной техникой, но главным достоинством по праву являются профессиональные кадры. Ведь эти бойцы готовы выполнить самые сложные работы по спасению человеческой жизни.

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# МЧС Беларуси # общество # Ангелина Валькович # Фотофакт

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