Крюк в сотни километров. Действия польских властей могут привести к кризису на границе

Новости Беларуси. Уже сейчас в приграничье наблюдается перераспределение транспортных потоков. В международном пассажирском пункте пропуска «Брест» отмечен резкий рост числа автомобилей и автобусов, которые следуют из Гродненского и Минского регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для многих это неудобно, ведь приходится делать крюк в сотни километров. Водители осваивают новые маршруты и не скрывают свое отношения к действиям польских властей. Ситуация в «Бобровниках». МИД вызвал временного поверенного в делах Польши.

Александр Дереченик, водитель автобуса:

Все узнали вчера из новостей. Отношусь негативно, потому что большой круг получается. Нам из Гродно надо ехать до Бреста, и по Польше круг получается большой.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

С 14:00 10 февраля пункт пропуска «Брест-Автодорожный» остается единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Мы ожидаем увеличение пассажиропотока. Вместе с тем пункт пропуска и сегодня работает не на полную силу. При пропускной способности 1 700 автомобилей и 12 тысяч человек в сутки за минувшие сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию менее 600 транспортных средств. Как мы видим, работают они, примерно, на 30 % от пропускной способности.