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Крюк в сотни километров. Действия польских властей могут привести к кризису на границе

10 февраля 2023 13:23
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Новости Беларуси. Уже сейчас в приграничье наблюдается перераспределение транспортных потоков. В международном пассажирском пункте пропуска «Брест» отмечен резкий рост числа автомобилей и автобусов, которые следуют из Гродненского и Минского регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крюк в сотни километров. Действия польских властей могут привести к кризису на границе-1

Для многих это неудобно, ведь приходится делать крюк в сотни километров. Водители осваивают новые маршруты и не скрывают свое отношения к действиям польских властей.

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Крюк в сотни километров. Действия польских властей могут привести к кризису на границе-4

Александр Дереченик, водитель автобуса:
Все узнали вчера из новостей. Отношусь негативно, потому что большой круг получается. Нам из Гродно надо ехать до Бреста, и по Польше круг получается большой.

Крюк в сотни километров. Действия польских властей могут привести к кризису на границе-7

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
С 14:00 10 февраля пункт пропуска «Брест-Автодорожный» остается единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Мы ожидаем увеличение пассажиропотока. Вместе с тем пункт пропуска и сегодня работает не на полную силу. При пропускной способности 1 700 автомобилей и 12 тысяч человек в сутки за минувшие сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию менее 600 транспортных средств. Как мы видим, работают они, примерно, на 30 % от пропускной способности.

Крюк в сотни километров. Действия польских властей могут привести к кризису на границе-10

Такой неспешный ритм работы польской стороны наблюдается уже на протяжении полугода. В отдельные часы их пограничные службы и вовсе не пропускают ни один автомобиль. Что будет дальше? Очевидно не лучше. Перенаправление потока с гродненского направления только усложнит ситуацию и еще больше накалит обстановку.

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Сергей Дмитриев # Фотофакт

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