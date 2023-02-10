Владимир Перцов принял участие в открытии медиацентра в Витебске

Новости Беларуси. Областной медиацентр открыли в Витебске. Многофункциональная площадка разместилась в местном Доме прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три! Два! Один!

Медиацентр – это уникальная платформа для региональных средств массовой информации. Там будут проходить мастер-классы, семинары, различные пресс-конференции. Медиацентр наделяют и образовательными функциями – попробовать себя в журналистском ремесле смогут и начинающие корреспонденты. В перспективе появится и учебная лаборатория по подготовке кадров. Сразу после открытия в новом медиацентре собрался импровизированный клуб редакторов. Обсуждали разные вопросы: о взаимоотношении СМИ и органов власти, интеграцию в соцсети и мессенджеры, эффективность работы медиахолдингов и их востребованность.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы должны закрывать потребности наших жителей в получении объективной оперативной информации о жизни региона в целом, о тех проблемах, которые возникают, об их решении, сроках их решения, о том, как те или решения, которые принимаются властью, повлияют на жизнь каждого человека, каждого гражданина страны и Витебского региона в частности.