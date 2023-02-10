Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть. Социальный взрыв в Узденском районе.

Солнечная, 9, например, улица, там можно пройти только в рыбацких сапогах.

Приехали, нам центральную канализацию закрыли. И закрыли ее в 10-градусный мороз.

Дело с душком. Разруха под землей или на поверхности?

Все фекалии начали, как говорится, выходить на поверхность. Отходные пути агрогородка Озеро. Куда льются канализационные стоки?

Расстояние между колодцем и забором моего участка – где-то 3-4 метра, точно не знаю. И все 30 лет я с этим жила. И почем нынче электричество на селе?

Я продал машину за это время, я потратил свои средства, накопления, даже, как в народе говорят, гробовые.

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации.