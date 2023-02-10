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Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»

10 февраля 2023 12:40
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.

Социальный взрыв в Узденском районе.

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»-1

Солнечная, 9, например, улица, там можно пройти только в рыбацких сапогах.

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»-4

Приехали, нам центральную канализацию закрыли. И закрыли ее в 10-градусный мороз.

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»-7

Дело с душком. Разруха под землей или на поверхности?

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»-10

Все фекалии начали, как говорится, выходить на поверхность.

Отходные пути агрогородка Озеро. Куда льются канализационные стоки?

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»-13

Расстояние между колодцем и забором моего участка – где-то 3-4 метра, точно не знаю. И все 30 лет я с этим жила.

И почем нынче электричество на селе?

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»-16

Я продал машину за это время, я потратил свои средства, накопления, даже, как в народе говорят, гробовые.

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»-19

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации.

Вода со вкусом ржавчины и жизнь в ожидании цивилизации. Анонс программы «Решение есть!»-22

«Решение есть!» В 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.

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# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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