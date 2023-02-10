«Заработок 80 тысяч рублей в неделю». Как вовлекают молодёжь в наркобизнес?

Возвращаясь к вопросу будущего, важно также отметить, что особых усилий для многих людей стоит не свернуть с намеченного пути. На смену мечтам и целям зачастую приходит жажда легких денег. В свою очередь трудности не закаляют, а заставляют пуститься во все тяжкие. Поговорим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь о вовлечении молодежи в незаконный оборот наркотиков с Аркадием Третьяковым, заместителем начальника управления Следственного комитета Минска. Есть ли положительная динамика по борьбе с наркотиками? Алена Ланская, ведущая:

Совсем недавно мы поднимали эту злободневную тему в наших программах. Есть ли положительная динамика?

Аркадий Третьяков, заместитель начальника управления Следственного комитета г. Минска:

Я бы сказал, что она контролируемая по направлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков или психотропных веществ. Если говорить в абсолютных цифрах, то в Минске в 2022 году было совершено более 1 300 преступлений. Из них почти 890 – это сбыт наркотических средств. Это небольшой рост в пределах 6-7 %, но это не говорит о том, что в 2021 году этих преступлений было меньше. Может, просто на каком-то этапе мы меньше выявили. Сегодня обстановка в стране в целом, связанная с наркобизнесом, контролируемая, этому отдаются большие силы. Какие меры применяются по борьбе с наркотиками? Алена Ланская:

Какие меры применяются? Аркадий Третьяков:

Я бы говорил о профилактике, потому что те формы, которые используют сотрудники органов дознания, о них говорить не всегда стоит. Только по одной причине, чтобы противодействующая сторона, лица, которые вовлечены в незаконный оборот наркотиков, не смогли придумать иную форму противодействия. Но на самом деле ничего нового в этом по большому счету нет. Все то же, что использовалось в предыдущие годы, мы используем сейчас, только пытаемся совершенствоваться с учетом отдельных направлений с той стороны. Наркотики – это зло, а наркобизнес – это абсолютное зло, которое ничего хорошего в твоей судьбе не принесет, кроме болезней, разочарований и длительных лишений свободы. Кто такие «спортики»? Юрий Царев, ведущий:

Сейчас получило развитие новое веяние, называется оно «спортики». Что это такое?

Аркадий Третьяков:

В основной массе это молодые люди, физически развитые, привлекаются интернет-магазинами, распространяющими наркотики, в качестве коллекторов, которые наказывают, физически в том числе, в очень жестокой форме провинившихся более низовых исполнителей в наркобизнесе из числа курьеров, фасовщиков. Получают достаточно высокие деньги, хотя по тем эпизодам, которые сегодня расследуются Следственным управлением Минска, они и денег не успели получить. Их деятельность была достаточно быстро выявлена и пресечена. Их функция – поддержание внутригрупповой дисциплины. Продемонстрировать, кто работает на этот интернет-магазин, что если ты будешь плохо работать, тебя найдет наказание в самой жестокой форме, в том числе связано с причинением изувечиваний. Почему молодежь ведется на легкие деньги? Алена Ланская:

Сейчас такое количество всевозможных правильных заработков для молодежи, почему так происходит, что в основном вербуют молодежь, происходит так, что молодежь заинтересована в этом? Аркадий Третьяков:

Это люди, которые толком не определились или не нашли себя в обществе. То есть те, которые не имеют постоянного заработка. И мы все хотим иметь какие-то деньги, а лучше их иметь, ничего в это не вкладывая. Как говорил Пуговкин в фильме «Свадьба в Малиновке»: «Мне бы такую работу, чтобы поменьше работать». Такая ситуация имеет место быть и в данном случае, не только связано с наркооборотом, связано и с интернет-мошенничеством в отношении престарелых. Буквально вчера читал уголовное дело, это было связано с мошенничеством в отношении престарелых, у курьерши были обнаружены записи в телефоне. Заработок 80 тысяч рублей в неделю. Тот, кто решается на это, понимает, что деньги носят криминальный характер. Понятное дело, что никто таких денег не успевает заработать. Люди покупаются на быстрые, легкие и вроде как большие деньги. Юрий Царев:

Сколько несовершеннолетних втянуто в этот бизнес?

Аркадий Третьяков:

Сегодня преступность, связанная с несовершеннолетними в Минске, достаточно благополучная. Мы имеем 254 преступления, совершенных несовершеннолетними в 2022 году, 199 самих несовершеннолетних, которые были привлечены к уголовной ответственности. То, что касается незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, то привлечено к уголовной ответственности 20 несовершеннолетних, из них 15 за незаконный оборот наркотиков, связанных со сбытом. Эти цифры в сравнении с 2021 годом значительно снижены. Можно только предположить, что часть каких-то преступлений или вовлечение в преступность несовершеннолетних осталась латентной на какой-то период времени. Но цифры говорят о себе, есть какой-то положительный результат. Какое наказание следует за распространение наркотиков? Юрий Царев:

Это радует, потому что мы пытаемся родительский контроль усилить. Мы говорим, что если у вашего ребенка появились новые гаджеты, дорогие покупки, неожиданно в кармане появилась изолента, а он не является механиком, то нужно обратить на это внимание и поговорить с ребенком, потому что очень часто не хватает родительского контакта. Будем работать и в этом направлении. Но есть и печальные цифры, все-таки наркотики – это смерть.