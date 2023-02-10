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Ситуация в «Бобровниках». МИД вызвал временного поверенного в делах Польши

10 февраля 2023 11:50
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Новости Беларуси. В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в нашей стране. Ему заявлен решительный протест в связи с объявленными польским руководством планами приостановить сегодня, 10 февраля, с 14:00 по минскому времени движение в пункте пропуска «Бобровники – Берестовица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломату подробно разъяснили, к чему может привести такой недружественный шаг и против кого сыграет данная ситуация.

Ситуация в «Бобровниках». МИД вызвал временного поверенного в делах Польши-1

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:
Польскому дипломату было указано на категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе и нарушающего права тысяч граждан Беларуси, Польши и многих других стран. Подчеркнута контрпродуктивность любых попыток давления на Беларусь. Нужно понимать, что данный шаг в принципе носит антигуманный характер. Польское руководство намеренно создает нечеловеческие условия для простых граждан и перевозчиков, наносит существенный вред как крупным экономическим операторам, так и мелкому бизнесу. Наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений это границу пересекать не могут. Вся без исключения вина за последствия таких волюнтаристских решений лежит на действующем правительстве Польши.

Ситуация в «Бобровниках». МИД вызвал временного поверенного в делах Польши-4

В Государственном пограничном комитете Беларуси считают, что действия польских властей могут привести к коллапсу по обе стороны границы. Начиная с 2020 года, Польша закрыла каналы международного сообщения под различными предлогами. В результате этого из шести пунктов пропуска сегодня после 14:00 останется только два. Уже сейчас наблюдается перераспределение транспортных потоков. Резко возросли очереди фур на литовском направлении.

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

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