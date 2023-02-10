Ситуация в «Бобровниках». МИД вызвал временного поверенного в делах Польши

Новости Беларуси. В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в нашей стране. Ему заявлен решительный протест в связи с объявленными польским руководством планами приостановить сегодня, 10 февраля, с 14:00 по минскому времени движение в пункте пропуска «Бобровники – Берестовица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломату подробно разъяснили, к чему может привести такой недружественный шаг и против кого сыграет данная ситуация.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

Польскому дипломату было указано на категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе и нарушающего права тысяч граждан Беларуси, Польши и многих других стран. Подчеркнута контрпродуктивность любых попыток давления на Беларусь. Нужно понимать, что данный шаг в принципе носит антигуманный характер. Польское руководство намеренно создает нечеловеческие условия для простых граждан и перевозчиков, наносит существенный вред как крупным экономическим операторам, так и мелкому бизнесу. Наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений это границу пересекать не могут. Вся без исключения вина за последствия таких волюнтаристских решений лежит на действующем правительстве Польши.