Крёстный оказался педофилом. Шокирующая история изнасилования 4-месячной девочки

За последние 10 лет в Беларуси в 28 раз возросло количество преступлений, совершенных против половой неприкосновенности детей. Всего с 2012 года зарегистрировано около 6 тысяч случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Преступления данной категории максимально латентны. Причем скрываются как самими жертвами, так и их насильниками. Случаи замалчивания сексуального насилия над детьми встречаются на разных уровнях: начиная от школ и детских садов и заканчивая спортивными секциями и поликлиниками. По словам правоохранителей, сложно составить обобщенный социальный портрет педофила, потому как преступниками оказываются и слесари, и педагоги, и люди при высоких должностях. Пожалуй, единственное, что всех их объединяет – это пол: почти во всех случаях педофилии речь идет о мужчинах. «Девочка дважды рассказывала своей матери». Почему педофилами часто становятся родственники – подробности здесь. В то же время насилие в семье совсем не редкость. Чаще всего преступник в таких случаях – отчим. Женщины, к сожалению, расценивают это как заботу о малыше и не замечают нездорового поведения своего избранника. Но иногда речь идет и о самых родных людях.

Владислав:

На первом видео есть такая ссылочка, маленький экранчик, там увидел своего ребенка, решил запустить. И увидел там действия сексуального характера, что он производит над этим ребенком, которому на тот момент было 4 месяца. Это уже практически финал ужаснейшей истории. А начиналось все много лет назад. Мужская дружба с детства – больше 15 лет. Он крестил дочку Владислава. Всегда был желанным гостем в их доме. Но точкой невозврата стали наркотики.

Владислав:

Он вел скрытый образ жизни. Кроме нас у него никого друзей так и не было толком. Он уезжал в Россию на заработки, но приехав сюда, начал принимать запрещенные вещества. Несмотря на это семья Владислава продолжила общение со старым приятелем. И так получилось, что больше времени будущий обвиняемый проводил с супругой друга. Как позже выяснилось, их крепкая дружба переросла в не менее крепкие любовные отношения.