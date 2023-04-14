Крёстный оказался педофилом. Шокирующая история изнасилования 4-месячной девочки
За последние 10 лет в Беларуси в 28 раз возросло количество преступлений, совершенных против половой неприкосновенности детей. Всего с 2012 года зарегистрировано около 6 тысяч случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
Преступления данной категории максимально латентны. Причем скрываются как самими жертвами, так и их насильниками. Случаи замалчивания сексуального насилия над детьми встречаются на разных уровнях: начиная от школ и детских садов и заканчивая спортивными секциями и поликлиниками. По словам правоохранителей, сложно составить обобщенный социальный портрет педофила, потому как преступниками оказываются и слесари, и педагоги, и люди при высоких должностях. Пожалуй, единственное, что всех их объединяет – это пол: почти во всех случаях педофилии речь идет о мужчинах.
«Девочка дважды рассказывала своей матери». Почему педофилами часто становятся родственники – подробности здесь.
В то же время насилие в семье совсем не редкость. Чаще всего преступник в таких случаях – отчим. Женщины, к сожалению, расценивают это как заботу о малыше и не замечают нездорового поведения своего избранника. Но иногда речь идет и о самых родных людях.
Владислав:
На первом видео есть такая ссылочка, маленький экранчик, там увидел своего ребенка, решил запустить. И увидел там действия сексуального характера, что он производит над этим ребенком, которому на тот момент было 4 месяца.
Это уже практически финал ужаснейшей истории. А начиналось все много лет назад. Мужская дружба с детства – больше 15 лет. Он крестил дочку Владислава. Всегда был желанным гостем в их доме. Но точкой невозврата стали наркотики.
Владислав:
Он вел скрытый образ жизни. Кроме нас у него никого друзей так и не было толком. Он уезжал в Россию на заработки, но приехав сюда, начал принимать запрещенные вещества.
Несмотря на это семья Владислава продолжила общение со старым приятелем. И так получилось, что больше времени будущий обвиняемый проводил с супругой друга. Как позже выяснилось, их крепкая дружба переросла в не менее крепкие любовные отношения.
Надежда Червинская, старший следователь УСК по Минску:
Она изменяла супругу с нашим обвиняемым, но не хотела рушить семью из-за детей. Супруг, воспользовавшись моментом, когда никого не было дома, решил посмотреть ноутбук нашего обвиняемого, чтобы проверить, есть ли там доказательства их измены. В одной из папок нашел видеозаписи очень большого количества, на котором были запечатлены сцены интимного характера между супругой и нашим обвиняемым, в числе этих видеозаписей была одна видеозапись, на которой была запечатлена его малолетняя дочь. На этой видеозаписи наш обвиняемый полностью раздетый, раздел девочку, употребил порошок белого цвета и потом совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее.
Когда в руки следователей попал телефон педофила, всплыли новые подробности. Выяснилось, что мужчина издевался над ребенком не единожды.
Владислав:
Рассказывать это страшно, что я увидел, как такой человек может вообще допустить с 4-месячным ребенком и сделать. Я не могу понять.
Надежда Червинская:
По судебно-психологической экспертизе он абсолютно вменяем, у него диссоциативное расстройство. Но можно было судить, что он намерено манипулирует вот этим своим состоянием, чтобы избежать ответственности.
Несмотря на весомое доказательство – видео, мать маленькой девочки всячески отрицала вину своего возлюбленного. Приводила нелепые оправдания – сфабриковано, сфальсифицировано. Она полностью встала на сторону насильника. И даже переехала к его родственникам. И, похоже, планирует дождаться его из тюрьмы. А ждать придется долго – 11 с половиной лет.