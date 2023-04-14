«Девочка дважды рассказывала матери». Почему педофилами часто становятся родственники?

За последние 10 лет в Беларуси в 28 раз возросло количество преступлений, совершенных против половой неприкосновенности детей. Всего с 2012 года зарегистрировано около 6 тысяч случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Случаи, когда в роли педофилов выступают друзья семьи или даже родственники ребенка, к сожалению, сегодня не редкость. При внутрисемейном насилии преступление может совершаться годами. Вот один из таких примеров. Отчим насиловал свою малолетнюю падчерицу долгое время. Следователям стало известно как минимум о четырех эпизодах.

Анжелика Савченко, заместитель начальника 1-го следственного отделения Заводского РОСК Минска:

О совершенном в отношении нее насилии девочка дважды рассказывала своей матери, однако последняя не воспринимала ее слова всерьез, доверяя своему сожителю, который в категорической форме отрицал свою причастность к совершенному преступлению, обвиняя во лжи естественно девочку. Недоверие матери к своему ребенку и безнаказанность порождало лишь только новые факты сексуального насилия. Повзрослевшая девочка решилась об этом рассказать своему родному отцу. И он тут же обратился к правоохранителям. Анжелика Савченко:

На основании собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится дальнейшее расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка окончательная его противоправной деятельности. Во время расследования подобных дел с жертвами педофилов общаются не правоохранители, а исключительно психологи. Для таких непростых диалогов оборудованы так называемые дружественные детские комнаты опроса. В помещении видеокамеры и аудиотехника. За процессом беседы из соседней комнаты наблюдает сотрудник милиции с помощью компьютера. Лишь только через психолога они могут задать дополнительные вопросы.