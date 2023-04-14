Под Минском появился новый комплекс для исследования вирусов животных

Новости Беларуси. Животноводческая отрасль – одно из ключевых направлений в сельском хозяйстве. В нашей стране активно следят за состоянием скота. Для повышения качества диагностики заболеваний в Минском районе открыли новый лабораторно биотехнологический комплекс Белорусского государственного ветеринарного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все отделения оснащены современным оборудованием, которое позволяет выявлять вирусы и расшифровать геном, чтобы оперативно поставить диагноз и принять меры.

Особая гордость – экспериментально-биологическая клиника. Здесь разводят лабораторных животных, на которых проводят испытания препаратов.

Юрий Пивоварчик, директор Белорусского государственного ветеринарного центра:

Мы в полной мере обеспечиваем проведение исследований по выявлению особо опасных патогенов и возбудителей заболеваний согласно решению комиссии евразийского экономического сообщества № 80. Также мы уже проводим исследования по изучению генетической разновидности особо опасных вирусов, а также молекулярно-биологических свойств этих патогенов, чтобы изучить циркуляцию их в Республике Беларусь. И знать, какие меры в будущем применять.