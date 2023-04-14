Прямой эфир

Под Минском появился новый комплекс для исследования вирусов животных

14 апреля 2023 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Животноводческая отрасль – одно из ключевых направлений в сельском хозяйстве. В нашей стране активно следят за состоянием скота. Для повышения качества диагностики заболеваний в Минском районе открыли новый лабораторно биотехнологический комплекс Белорусского государственного ветеринарного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Минском появился новый комплекс для исследования вирусов животных-1

Все отделения оснащены современным оборудованием, которое позволяет выявлять вирусы и расшифровать геном, чтобы оперативно поставить диагноз и принять меры.

Под Минском появился новый комплекс для исследования вирусов животных-4

Особая гордость – экспериментально-биологическая клиника. Здесь разводят лабораторных животных, на которых проводят испытания препаратов.

Под Минском появился новый комплекс для исследования вирусов животных-7

Юрий Пивоварчик, директор Белорусского государственного ветеринарного центра:
Мы в полной мере обеспечиваем проведение исследований по выявлению особо опасных патогенов и возбудителей заболеваний согласно решению комиссии евразийского экономического сообщества № 80. Также мы уже проводим исследования по изучению генетической разновидности особо опасных вирусов, а также молекулярно-биологических свойств этих патогенов, чтобы изучить циркуляцию их в Республике Беларусь. И знать, какие меры в будущем применять.

Под Минском появился новый комплекс для исследования вирусов животных-10

Новый комплекс позволит повысить контроль качества и безопасность биопрепаратов. А современное оборудование поспособствует увеличению исследований в три раза.

# Белорусская наука # общество # Юрий Пивоварчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Хренин об угрозе со стороны Польши: есть индикаторы заблаговременной подготовки к войне
14 апреля 2023 14:02

​Хренин об угрозе со стороны Польши: есть индикаторы заблаговременной подготовки к войне

Как молодёжь помогает в организации республиканских мероприятий? Рассказали в Совете депутатов
14 апреля 2023 13:57

Как молодёжь помогает в организации республиканских мероприятий? Рассказали в Совете депутатов

Во время акции «Неделя леса» в Витебской области планируют посадить более 3 млн деревьев
14 апреля 2023 13:46

Во время акции «Неделя леса» в Витебской области планируют посадить более 3 млн деревьев