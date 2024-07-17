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Крутой об устранении последствий непогоды: работа идёт слаженно, очень толково – нет никакой паники

17 июля 2024 19:51
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Последствия урагана продолжают устранять в пострадавших от него регионах. Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крутой об устранении последствий непогоды: работа идёт слаженно, очень толково – нет никакой паники-1

Сегодня, 17 июля, по поручению Александра Лукашенко глава Администрации Президента Дмитрий Крутой побывал в Гомельской области. Он обозначил оперативные задачи по очистке от буреломов, восстановлению электроснабжения обесточенных населенных пунктов.

Крутой об устранении последствий непогоды: работа идёт слаженно, очень толково – нет никакой паники-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Работа ведется на сегодня очень слаженно, очень толково, грамотно. Нет никакой паники. Фактически ночью в воскресенье Президентом было поручено руководителю Гомельской области объявить режим локальной чрезвычайной ситуации. Это было даже связано, может быть, не с серьезными последствиями, а просто для того, чтобы не провоцировать где-то панику, а для того, чтобы все службы работали в нормальном оперативном режиме. Но это даже не понадобилось. Много людей вернулось из отпусков – это и лесники, и строители, и энергетики. Их даже никто не отзывал, но это поступки, достойные внимания и уважения.

Накануне вечером глава государства поручил в обязательном порядке отметить тех, кто проявил наибольший профессионализм в ликвидации последствий, и представить этих людей к госнаградам. Дмитрий Крутой от имени Президента выразил глубокие искренние соболезнования всем семьям и близким погибших.

# Погода в Беларуси # общество # Дмитрий Крутой

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