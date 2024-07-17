Основание для уплаты штрафа – в какой срок необходимо зарегистрировать домашнее животное?

Новости о нападении домашних собак на людей регулярно появляются в СМИ. В Беларуси фиксируются сотни таких случаев в год. О том, почему домашние животные проявляют агрессию, что делать, если соседская собака держит в страхе весь район, и как найти управу на владельцев, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Литвинова, адвокат:

При регистрации, естественно, будет осуществляться проверка. В случае если обнаруживается незарегистрированное животное, то презюмируется, что владелец собаки нарушил правила содержания тем, что не зарегистрировал. По действующим правилам он обязан зарегистрировать в срок не позднее трех месяцев. Не зарегистрировал – значит, нарушил. Уже основание для уплаты штрафа и привлечения его к ответственности за виновные действия как минимум. В последующем, естественно, животное, которое выявлено, что не зарегистрировано, поставят на регистрационный учет. Будут проверять, контролировать соблюдение владельцем ветеринарно-санитарных правил содержания домашних животных. Можно ли такое животное содержать, к примеру, в квартире, имеется ли согласие жильцов данного жилого помещения либо это владелец сам – тогда согласие не требуется. Будут осуществлять контрольные, проверочные мероприятия.