Крутой о Хатыни: иностранцы благодарят белорусов, что мы так бережно храним память

В Беларуси вспоминают о трагедии, вобравшей в себя горе и боль сотен сожженных деревень. Ровно 82 года назад нацисты уничтожили Хатынь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осенко о Хатыни: когда эта память будет передаваться в поколениях, люди будут вести себя осознанно. Подробности.

22 марта к Вечному огню и фигуре непокоренного человека ложатся букеты из роз и гвоздик, венки и даже мягкие игрушки. Ведь большая половина погибших в день страшной трагедии – это маленькие дети. История Хатыни – незаживающая рана в сердце каждого белоруса, слезы и боль нашей души. Это знак цены, которой стоила Великая Победа.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Хатынь – это же символ, это большой символ. Этот комплекс посетило уже более 40 миллионов человек с момента его открытия 56 лет назад. И вот все иностранные делегации, которые приезжают с разным уровнем визитов в нашу страну, мы приглашаем их посетить Хатынь, посмотреть ее историю. И вы знаете, на моей памяти никто ни разу не отказался. И все гости под огромным впечатлением и благодарят белорусов за то, что вот мы так бережно это все храним.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа открываются новые факты – не менее 288 населенных пунктов столкнулись с ужасами, подобными тем, что пережила Хатынь. Сегодня скорбное эхо колоколов напоминает о тех, кто принял мученическую смерть в огне оккупации.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

По результатам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа был сделан вывод, что такого масштаба истребления людей не знала ни одна страна мира. Более 400 лагерей смерти, если быть точным, то 587 лагерей смерти нами установлено. Фашистами было проведено более 180 крупных карательных операций. Были сожжены полностью либо частично более 12 300 населенных пунктов. И эта скорбная цифра, к сожалению, каждый день по результатам расследования увеличивается.