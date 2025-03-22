Забыл про боль и спас ребёнка! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Дедков Иван Моисеевич в звании рядового красноармейца прошел финскую и Великую Отечественную войну, был награжден орденами и медалями. Из воспоминаний, которые хранятся в семье, и рассказов родных, известно о силе духа и мужестве этого человека.

Будучи раненым, Иван Моисеевич услышал в лесу детские крики. Он бросился в ту сторону и увидел девочку, которая тоже была ранена. Не

обращая внимания на собственную боль, красноармеец смог донести ребенка до медпункта, а потом упал без сознания. Позже выяснилось, что мать девочки убили немцы, а ребенка ранили и оставили умирать. После ранения Иван Моисеевич поправился и вернулся в свою воинскую часть. А вот судьба девочки, к сожалению, не известна.