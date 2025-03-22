Здесь вам расскажут про будни наших предков. Куда сходить любителям этнографии?

Здесь живет солнце и с песней встречают всех гостей. Если вы оказались на Дятловщине и любите этнографию, вам просто необходимо побывать в Дворецком доме культуры. Народное творчество соткано из традиционных ремесел, праздников, обрядов, легенд и сказок. Здесь проведут познавательную экскурсию и расскажут про будни наших предков.

Душа белорусской хаты – печь, в которой хозяюшки пекли ароматный хлеб и готовили смачную еду. Кстати, чугунки – отдельная гордость, местное производство. Самым почетным местом был покуть, или красный угол, где находилась икона. Для нее женщины ткали специальный рушник – набожник.

Здесь находился обеденный стол. Перед трапезой все члены семьи обязательно читали молитву.