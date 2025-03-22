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Здесь вам расскажут про будни наших предков. Куда сходить любителям этнографии?

22 марта 2025 12:18
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Здесь живет солнце и с песней встречают всех гостей. Если вы оказались на Дятловщине и любите этнографию, вам просто необходимо побывать в Дворецком доме культуры. Народное творчество соткано из традиционных ремесел, праздников, обрядов, легенд и сказок. Здесь проведут познавательную экскурсию и расскажут про будни наших предков.

Здесь вам расскажут про будни наших предков. Куда сходить любителям этнографии?-2

Людмила Баклушина, заведующая Дворецким домом культуры:
Створана музейная экспазіцыя па бытавой культуры беларускага селяніна. Першы раздзел – гэта промыслы і рамёствы беларускага селяніна. Другі раздзел – ад чырвонага кутка да бабінага закутка, мае выгляд сельскай хаты. Трэці раздзел – гэта традыцыйнае беларускае адзенне, якое насілі нашы продкі. І чацвёрты раздзел – гэта прылады ткацтва.

Здесь вам расскажут про будни наших предков. Куда сходить любителям этнографии?-4

Душа белорусской хаты – печь, в которой хозяюшки пекли ароматный хлеб и готовили смачную еду. Кстати, чугунки – отдельная гордость, местное производство. Самым почетным местом был покуть, или красный угол, где находилась икона. Для нее женщины ткали специальный рушник – набожник.

Здесь находился обеденный стол. Перед трапезой все члены семьи обязательно читали молитву.

Далее смотрите в видео.

# Музей # Народные промыслы

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