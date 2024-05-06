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Александр Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию

06 мая 2024 16:58
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Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Россию. 8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Саммит юбилейный. Через несколько дней исполнится 10 лет с момента подписания Договора о создании ЕАЭС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию-1

Мероприятие запланировано в узком и расширенном составах. Ожидается, что в своем выступлении белорусский лидер обозначит позицию нашей страны по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.

На 9 Мая запланированы торжественные мероприятия. Александр Лукашенко будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вместе с приглашенными лидерами других стран. А после глава государства примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко

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