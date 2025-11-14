Улучшилось качество сна и увеличилась выносливость – спортсмен поделился мнением о гипокситерапии

Горный воздух особенно полезен для нашего здоровья. Свежий, чистый, насыщенный кислородом – он наполняет наши легкие энергии. Но что интересно: даже проживая в шумном городе, можно испытать те же ощущения благодаря процедуре гипокситерапии.

Спортсмены, занимающиеся такими видами спорта, как бег, плавание или альпинизм, часто используют гипокситерапию для повышения своей выносливости. Перестройка организма к низкому уровню кислорода помогает им развивать аэробные способности и ускоряет восстановление после интенсивных тренировок.

Андрей Новаковский, врач-физиотерапевт Клиники физической терапии: Это физиотерапевтический метод лечения, который применяется во всем мире, в том числе и в нашей стране, основанный на вдыхании пациентом различных видов газовой смеси с пониженным содержанием кислорода. Улучшается функция сердечно-сосудистой системы, нервной системы, эндокринной, органов пищеварения, костно-мышечной системы и так далее.

Владислав Пашкевич:

Я активно занимаюсь спортом, тренируюсь в тренажерном зале три раза в неделю и дополнительно любительски еще играю в футбол. Профессиональные спортсмены перед соревновательным сезоном выезжают в высокогорье, чтобы там получить тренировочный процесс для повышения своих физических показателей. Также я узнал, что есть альтернатива этому способу – это гипокситерапия как физиопроцедура. Я уже прошел более 12 процедур. На себе я ощутил такие изменения, как улучшилось качество сна, то есть я начал раньше засыпать. Я почувствовал увеличение выносливости, ясность ума, потому что в определенные периоды, когда ты меньше спишь, чувствуется определенная тяжесть. Соответственно, это очень сильно влияет.

Гипокситерапия может оказаться полезной в восстановлении после коронавирусной инфекции или других заболеваний дыхательной системы. Она учит организм лучше использовать кислород, что ускоряет выздоровление и делает дыхание легче и свободнее. Это как тренировка для легких, которая помогает им снова стать сильными.

Андрей Новаковский:

Суть метода заключается в том, что создается идеальная газовая смесь, напоминающая горный воздух. В функции аппарата заложен подбор процентного содержания газов, которое получает потом пациент. То есть пониженное содержание углекислого газа и чередование воздействия с гипер- и гипоксическим воздействием на организм человека. В организме все органы и ткани кровоснабжаются. От процентного содержания газов в крови будет зависеть функция того или иного органа.