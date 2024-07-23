Прямой эфир

Круглый стол, посвящённый 30-летию института президентства, прошёл в Минске

23 июля 2024 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История показала, что без крепкого политического лидера будущего у страны нет. Такое мнение прозвучало в ходе встречи за круглым столом, посвященной 30-летию института президентства в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круглый стол, посвящённый 30-летию института президентства, прошёл в Минске-1

Спикеры провели историко-теоретическую реконструкцию становления системы власти в Беларуси и мире, дали свое видение ответа на главный вопрос: какова роль института президентства в условиях становления государства, социально-экономических преобразований в обществе? Как показало время, институт президентства, получивший законодательное оформление, решил те вопросы переходного периода, которые на него возлагались.

Круглый стол, посвящённый 30-летию института президентства, прошёл в Минске-4

Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси:
Эта предсказуемость, коротая основана на тех достижениях, которые были, тех задачах, которые поставлены по инициативе Президента в Основном законе (Конституции) для дальнейшего развития государства. То есть образ будущего Беларуси: куда мы стремимся, как планировать нашу жизнь, чего ожидать от государственной власти? Это в целом и формирует доверие к институту президентства, поскольку это связь гражданина, общества и государства.

Круглый стол, посвящённый 30-летию института президентства, прошёл в Минске-7

Сегодня именно политическая воля главы государства, мудрость и опора на народ обеспечивают эффективное функционирование и успешную реализацию всех направлений современного развития Беларуси.

# Государственная политика # общество # Светлана Любецкая

Другие новости рубрики

Все новости
Губернатор Амурской области предложил белорусским предприятиям воспользоваться логистическим потенциалом региона
23 июля 2024 13:45

Губернатор Амурской области предложил белорусским предприятиям воспользоваться логистическим потенциалом региона

Лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником
23 июля 2024 13:39

Лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником

Олег Романов: «Мы чётко заявили свой курс на сохранение традиционных ценностей»
23 июля 2024 12:02

Олег Романов: «Мы чётко заявили свой курс на сохранение традиционных ценностей»