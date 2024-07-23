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Лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником

23 июля 2024 13:39
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Лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником. Это произошло в 15 километрах от границы с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником-1

Дрон такой разновидности может летать далеко, долго и на большой высоте. Вот зачем он был нужен мужчине, предстоит выяснить. Начат административный процесс. С апреля использовать дроны (и даже их хранить) в Беларуси частным лицам запрещено законом. В пограничной зоне это и вовсе административное правонарушение. Наказание штраф в размере до 2 тысяч рублей.

# Государственная граница Беларуси # общество

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