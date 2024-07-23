Олег Романов: «Мы чётко заявили свой курс на сохранение традиционных ценностей»

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»: Действительно, очень многие основатели восточнославянской цивилизации были русскими князьями, русские в широком смысле этого слова. Большая их часть была прославлена в лике святых именно потому, что в своей государственной деятельности, в политической деятельности они заботились и о сохранении церкви, сохранении духовной жизни. Понимая, что это те основания, тот фундамент, на котором стоит жизнь человека вообще, русского человека в частности.

Олег Романов:

Если говорить о восточнославянской цивилизации, то говорить, что она находится в блестящем положении, в положении исторического прогресса и успеха, я бы не стал. Это было бы против истины, против объективного положения дел. К сожалению, во второй половине 80-х годов мы увлеклись культом богатства, мы поверили Западу. Мы пошли по тому пути, по которому он нас повел. Нам казалось, что мы идем к процветанию, к успеху и достатку. На самом деле мы пришли и к материальным падениям, к падению экономики, падению производства, к огромным духовным потерям. В последние годы ситуация меняется. Особенно ярко и в лучшую сторону она меняется в нашей стране, потому что мы четко заявили свой курс на сохранение традиционных ценностей.