Олег Романов: «Мы чётко заявили свой курс на сохранение традиционных ценностей»
Встретились в программе «Прикосновение к свету» на СТВ с председателем белорусской партии «Белая Русь» Олегом Романовым.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Наша цивилизация во многом сформирована теми, кто был прославлен в лике святых. Они влияли на нашу духовность, культуру. Можем ли мы сегодня воспринять их опыт в общественном и государственном строительстве?
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Действительно, очень многие основатели восточнославянской цивилизации были русскими князьями, русские в широком смысле этого слова. Большая их часть была прославлена в лике святых именно потому, что в своей государственной деятельности, в политической деятельности они заботились и о сохранении церкви, сохранении духовной жизни. Понимая, что это те основания, тот фундамент, на котором стоит жизнь человека вообще, русского человека в частности.
Олег Лепешенков:
Каким путем идет наша цивилизация?
Олег Романов:
Если говорить о восточнославянской цивилизации, то говорить, что она находится в блестящем положении, в положении исторического прогресса и успеха, я бы не стал. Это было бы против истины, против объективного положения дел. К сожалению, во второй половине 80-х годов мы увлеклись культом богатства, мы поверили Западу. Мы пошли по тому пути, по которому он нас повел. Нам казалось, что мы идем к процветанию, к успеху и достатку. На самом деле мы пришли и к материальным падениям, к падению экономики, падению производства, к огромным духовным потерям. В последние годы ситуация меняется. Особенно ярко и в лучшую сторону она меняется в нашей стране, потому что мы четко заявили свой курс на сохранение традиционных ценностей.
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