Круглые или квадратные? Узнали у стилиста, как подобрать солнечные очки

В солнечном плену на помощь придут очки. Защитят глаза, и, как имидж, не дадут засохнуть. Подмигнуть лету просто – определиться с типом лица. Идеальное овальное не в счет. С остальными придется поколдовать.

Надежда Швец, стилист:

Посмотрите на линию вашей челюсти, если она такая же, как у меня – это квадратный тип лица. Массивная челюсть и довольно выступающие скулы. Если же ваш подбородок скруглен – ваше лицо относится к круглому типу. Если же остренький, то к треугольному. Идем от обратного. Если у вас острый подбородок, то низ оправы должен быть скруглен. Если у вас подбородок квадратный, то опять же скругляем. Если же круглый , то выбираем квадратную форму либо заостренную.

Важный момент – учесть масштабы. С крупным лицом можно позволить себе очки на пол-лица и выразительные оправы. И наоборот. С миниатюрными чертами выбирайте формы поскромнее и аккуратнее. Перемычка также имеет значение. Вытянутое лицо скорректирует широкая. Круглолицым леди подойдет легкая и изящная.

Надежда Швец:

Чем шире очки, тем меньше и миниатюрнее будет казаться ваше лицо. Ди-фрейм – это очки с прямой линией сверху, линзы напоминают перевернутые буквы D. Их популяризовала Ким Кардашьян, мы всегда ассоциируем эту форму очков с ней, у нее идеальное лицо овальное. Если у вас высокий лоб, не выбирайте эту форму, ваш лоб станет еще больше. Долгоиграющим трендом станут очки на цепочках-веревках. Как и длинные серьги, они отлично вытягивают лицо. А вот топовые авиаторы не пара для людей с крупными носом или челюстью. Они смещают акценты вниз. Модный калейдоскоп для вас.

Надежда Швец:

Очки в квадратной оправе, классическая их форма – квадрат в черепаховой оправе. Они подходят девушкам с крупным лицом, далее очки «Ленноны» и очки черепахи Тортилы – ультрамодные, выбирайте оправы ярких цветов. Инфантильность все еще в тренде. Главное соблюдайте правило, чтобы оправа была одного оттенка с линзами. Когда, как ни летом, посмотреть на мир сквозь розовые стекла. Зеркальные же линзы и излишний декор вверху канули в лету. Но, как известно, мода – бочка без дна. Оставьте до лучших времен. И все же есть волшебная форма для всех на все времена. Имя ей – «Кэт Ай» – кошачий глаз.