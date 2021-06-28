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Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка

28 июня 2021 15:11
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Новости Беларуси. Возрождение самого мощного и неприступного замка Беларуси – Новогрудского, сообщили в программе Новости «24 часа». Именно в этом городе произошло судьбоносное событие для всей белорусской нации: в XIII веке на карте Европы появилось новое государство – ВКЛ – со столицей в Новогрудке. По сути, именно там началась вся история современной Беларуси. Сегодня уникальная княжеская резиденция на реконструкции. После зимнего перерыва там возобновились работы, есть и любопытные находки.

С места силы репортаж Галина Буро.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-1

Вот это вот великолепная стрела гнездовского типа, средневековая стрела. Это фрагменты древнерусской керамики XII столетия. И поясная пряжечка.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-4

Такие находки с первых шагов открыла реконструкция Новогрудского замка. Они отправлены в Минск на реставрацию, после украсят местный музей.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-7

Археолог НАН Анастасия Костюкевич следит за ходом работ на Замковой горе, параллельно обследует каждый дециметр земли, которую раскрыли строители. Есть шанс найти единичные артефакты.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-10

Анастасия Костюкевич, заведующая отделом сохранения и использования археологического наследия Института истории НАН Беларуси:
Именно на этом месте в 1920-е годы польскими исследователями проводились раскопки. И поэтому то, что мы можем здесь наблюдать по стратиграфии: 15-20 сантиметров зеленого слоя дерна, под дерном начинается слой балласта с очень большим количеством битого кирпича и цемянки. И далее идет слой фактически мусора, так как здесь, как я уже сказала, проводились работы, и в свое время свозился городской мусор. Поэтому в данном случае о культурном слое в этой траншее не идет никакой речи.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-13

И это ответ скептикам, почему на замковой горе используют не только ручной труд, но и технику. Когда-то здесь из земли били несколько водных ключей, со временем они засорились. И теперь подтачивают гору изнутри, она проседает. Обследование показало – нужен водоотвод. Но выкапывать его вручную небезопасно для строителей, помогают машины.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-16

Юрий Романюк, главный инженер дочернего унитарного Новогрудского предприятия мелиоративных систем:
Здесь будет две ветки идти. Один колодец приемный вот здесь находится, сделали прокол, и будет сброс в существующую речку. Одна ветка и вторая ветка. Здесь понижение, будут еще два дополнительных дренажных колодца установлены. Рассчитана на дождевые воды канализация будет, где-то 19,24 литра в секунду.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-19

Укрепляют и сам склон, ведь он в последние годы стал обваливаться, у основания вала устраивают дренажную систему. Планируют управиться за два месяца. На очереди консервация трех башен и центральной.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-22

Галина Буро, корреспондент:
Наиболее сложные работы предстоят на пятиярусной башне-щитовке. Это самая укрепленная часть замка, названа от слова «щит». Посмотрите, какие толстые стены в 3,5 метра и много бойниц. Именно эта башня первой встречала врага. И сейчас ее ждет реконструкция и консервация.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-25

Как выглядела башня-щитовка неизвестно, потому руководствовались мудростью: строительство заканчивается там, где начинается загадка. Энергетику руин лишь обрамят в многоуровневую «холодную экспозицию».

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-28

Марина Шабанович, начальник отдела культуры Новогрудского райисполкома:
На каждом уровне будут представлены экспонаты, интересные для туристов. В утвержденной концепции предполагается несколько уровней этой башни со смотровой площадкой, откуда каждый турист, каждый житель и гость нашего города сможет увидеть прекрасные ландшафты новогрудской земли.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-31

Вдохновение здесь черпали Адам Мицкевич, Язэп Дроздович, Владимир Высоцкий, Марина Влади. Вот и теперь ежегодно Новогрудский замок посещают более 70 тысяч туристов. А какой была крепость за несколько веков до – изучают уже по музейным макетам.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-34

Изначально замок был пятибашенный, деревянный. Он был из дубового сруба. Высота стен составляла 2,5 метра.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-37

В XII веке из дерева, в XIV – из камня. Самый недоступный замок ВКЛ был опален битвами, взорван шведами в Северной войне. Остались руины и тайны: например, развалины княжеского дворца под землей или коронация Миндовга в Новогрудке, о которой говорит лишь одна сенсационная находка прошлого века.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-40

Анастасия Савко, главный хранитель фондов Новогрудского историко-краеведческого музея:
Это чаща святой Ядвиги. Это уникальный стеклянный сосуд, который использовался при коронации. В мире от 16 до 18 таких сосудов находится сейчас. Письменных подтверждений того, что Миндовг короновался в Новогрудке, нет, есть несколько предположений, что он мог короноваться не только здесь, но и в другом месте. Но вот такая уникальная находка мирового значения свидетельствует о том, что Новогрудок занимал очень важное место в истории ВКЛ.

Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка-43

Золотое время возрождения у замков Беларуси. Сегодня идет восстановление Кревского, Гольшанского, Лидского, а также Старого в Гродно. Только на реконструкцию Новогрудского замка на 2021 год выделено свыше миллиона рублей – по государственной инвестпрограмме и из областного бюджета. Работы рассчитаны до 2023 года, но остановятся ли? Ведь, согласно новогрудской легенде, так и не найдены трон и корона Миндовга. А значит, точку в этой истории ставить пока рано.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Галина Буро # Анастасия Костюкевич # Анастасия Савко # Адам Мицкевич # Язэп Дроздович # Владимир Высоцкий # Марина Влади # Миндовг # Фотофакт

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