Здесь вдохновлялись Адам Мицкевич и Владимир Высоцкий. В Новогрудке возобновили реконструкцию замка

Новости Беларуси. Возрождение самого мощного и неприступного замка Беларуси – Новогрудского, сообщили в программе Новости «24 часа». Именно в этом городе произошло судьбоносное событие для всей белорусской нации: в XIII веке на карте Европы появилось новое государство – ВКЛ – со столицей в Новогрудке. По сути, именно там началась вся история современной Беларуси. Сегодня уникальная княжеская резиденция на реконструкции. После зимнего перерыва там возобновились работы, есть и любопытные находки. С места силы репортаж Галина Буро.

Вот это вот великолепная стрела гнездовского типа, средневековая стрела. Это фрагменты древнерусской керамики XII столетия. И поясная пряжечка.

Такие находки с первых шагов открыла реконструкция Новогрудского замка. Они отправлены в Минск на реставрацию, после украсят местный музей.

Археолог НАН Анастасия Костюкевич следит за ходом работ на Замковой горе, параллельно обследует каждый дециметр земли, которую раскрыли строители. Есть шанс найти единичные артефакты.

Анастасия Костюкевич, заведующая отделом сохранения и использования археологического наследия Института истории НАН Беларуси:

Именно на этом месте в 1920-е годы польскими исследователями проводились раскопки. И поэтому то, что мы можем здесь наблюдать по стратиграфии: 15-20 сантиметров зеленого слоя дерна, под дерном начинается слой балласта с очень большим количеством битого кирпича и цемянки. И далее идет слой фактически мусора, так как здесь, как я уже сказала, проводились работы, и в свое время свозился городской мусор. Поэтому в данном случае о культурном слое в этой траншее не идет никакой речи.

И это ответ скептикам, почему на замковой горе используют не только ручной труд, но и технику. Когда-то здесь из земли били несколько водных ключей, со временем они засорились. И теперь подтачивают гору изнутри, она проседает. Обследование показало – нужен водоотвод. Но выкапывать его вручную небезопасно для строителей, помогают машины.

Юрий Романюк, главный инженер дочернего унитарного Новогрудского предприятия мелиоративных систем:

Здесь будет две ветки идти. Один колодец приемный вот здесь находится, сделали прокол, и будет сброс в существующую речку. Одна ветка и вторая ветка. Здесь понижение, будут еще два дополнительных дренажных колодца установлены. Рассчитана на дождевые воды канализация будет, где-то 19,24 литра в секунду.

Укрепляют и сам склон, ведь он в последние годы стал обваливаться, у основания вала устраивают дренажную систему. Планируют управиться за два месяца. На очереди консервация трех башен и центральной.

Галина Буро, корреспондент:

Наиболее сложные работы предстоят на пятиярусной башне-щитовке. Это самая укрепленная часть замка, названа от слова «щит». Посмотрите, какие толстые стены в 3,5 метра и много бойниц. Именно эта башня первой встречала врага. И сейчас ее ждет реконструкция и консервация.

Как выглядела башня-щитовка неизвестно, потому руководствовались мудростью: строительство заканчивается там, где начинается загадка. Энергетику руин лишь обрамят в многоуровневую «холодную экспозицию».

Марина Шабанович, начальник отдела культуры Новогрудского райисполкома:

На каждом уровне будут представлены экспонаты, интересные для туристов. В утвержденной концепции предполагается несколько уровней этой башни со смотровой площадкой, откуда каждый турист, каждый житель и гость нашего города сможет увидеть прекрасные ландшафты новогрудской земли.

Вдохновение здесь черпали Адам Мицкевич, Язэп Дроздович, Владимир Высоцкий, Марина Влади. Вот и теперь ежегодно Новогрудский замок посещают более 70 тысяч туристов. А какой была крепость за несколько веков до – изучают уже по музейным макетам.

Изначально замок был пятибашенный, деревянный. Он был из дубового сруба. Высота стен составляла 2,5 метра.

В XII веке из дерева, в XIV – из камня. Самый недоступный замок ВКЛ был опален битвами, взорван шведами в Северной войне. Остались руины и тайны: например, развалины княжеского дворца под землей или коронация Миндовга в Новогрудке, о которой говорит лишь одна сенсационная находка прошлого века.

Анастасия Савко, главный хранитель фондов Новогрудского историко-краеведческого музея:

Это чаща святой Ядвиги. Это уникальный стеклянный сосуд, который использовался при коронации. В мире от 16 до 18 таких сосудов находится сейчас. Письменных подтверждений того, что Миндовг короновался в Новогрудке, нет, есть несколько предположений, что он мог короноваться не только здесь, но и в другом месте. Но вот такая уникальная находка мирового значения свидетельствует о том, что Новогрудок занимал очень важное место в истории ВКЛ.