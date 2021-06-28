В Минске спасли утят из канализации. Рассказываем, как это было

Новости Беларуси. Необычную операцию по спасению семейства уток провели на улице Труса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычную операцию по спасению семейства уток провели на улице Труса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прохожие заметили, как маленькие птенцы проваливаются в канализационный водосток на проезжей части. Они пытались помочь утятам, но самостоятельно достать птиц не удалось.
На помощь пришли инспекторы ГАИ. Они помогли прохожим спасти восьмерых птенцов. Малышей с мамой-уткой сопроводили к ближайшему водоему.