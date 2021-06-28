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В Минске спасли утят из канализации. Рассказываем, как это было

28 июня 2021 14:55
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Новости Беларуси. Необычную операцию по спасению семейства уток провели на улице Труса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске спасли утят из канализации. Рассказываем, как это было-1

Прохожие заметили, как маленькие птенцы проваливаются в канализационный водосток на проезжей части. Они пытались помочь утятам, но самостоятельно достать птиц не удалось.

В Минске спасли утят из канализации. Рассказываем, как это было-4

На помощь пришли инспекторы ГАИ. Они помогли прохожим спасти восьмерых птенцов. Малышей с мамой-уткой сопроводили к ближайшему водоему.

# Животные # общество # Фотофакт

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