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В Минске в ближайшие пять лет построят семь поликлиник

28 июня 2021 14:54
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Новости Беларуси. В Минске за пять лет появится семь поликлиник: четыре детских и три взрослых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в ближайшие пять лет построят семь поликлиник-1

Сейчас строительство двух детских поликлиник ведется на Долгобродской и в микрорайоне Сухарево. Откроются учреждения здравоохранения в 2022 году. Также запланировано начать строительство детских поликлиник в Лошице.

В столице продолжается возведение нового здания городской поликлиники № 15 для взрослых, открыть ее планируют через год. Тогда же завершат строительство амбулатории 3-й районной поликлиники Октябрьского района в жилом районе Сокол.

В Минске в ближайшие пять лет построят семь поликлиник-4

Кроме того, ведутся проектные работы еще по двум взрослым поликлиникам в жилом комплексе «Минск Мир» и в поселке Восточный. Появление новых учреждений здравоохранения поможет снизить нагрузку на существующие поликлиники и улучшит качество услуг.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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