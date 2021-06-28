В Минске в ближайшие пять лет построят семь поликлиник

Новости Беларуси. В Минске за пять лет появится семь поликлиник: четыре детских и три взрослых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас строительство двух детских поликлиник ведется на Долгобродской и в микрорайоне Сухарево. Откроются учреждения здравоохранения в 2022 году. Также запланировано начать строительство детских поликлиник в Лошице.

В столице продолжается возведение нового здания городской поликлиники № 15 для взрослых, открыть ее планируют через год. Тогда же завершат строительство амбулатории 3-й районной поликлиники Октябрьского района в жилом районе Сокол.