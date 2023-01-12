Лукьянов: «Появилась новая традиция – это посещение учреждений, где находятся наши пожилые граждане»

Новости Беларуси. С заботой о каждом. Молодежь Минска в рамках благотворительной акции «От всей души» 12 января отправилась в гости к подопечным центра соцобслуживания Партизанского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча получилась душевной. С праздничным концертом и совместным чаепитием. Для каждого нашлись добрые слова. Все, кто присоединился к инициативе понимают важность поддержки старшего поколения. Ведь тепло человеческого общения для тех, кто уже вступил в почтенный возраст, имеет особое значение. Символичным завершением встречи стала совместная высадка растений в оранжерее центра.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Очень здорово, что в нашей стране по инициативе главы государства появилась новая традиция – это посещение учреждений, где находятся наши пожилые граждане. Люди, которые своим честным трудом вложили все то необходимое, благодаря чему сейчас развивается наша страна. И, конечно, долг каждого молодого человека – прийти, поблагодарить, пообщаться. В ходе таких акция ребята дарят подарки, сделанные своими руками, вместе они благоустраивают территорию, убирают от снега, осадков, погодных условиях, помогают в частных домовладениях.