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«Кровавую» Луну смогут увидеть белорусы 7 августа

07 августа 2017 06:38
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Новости Беларуси. Необычное астрономическое явление могут наблюдать 7 августа белорусы. «Кровавую» Луну – так прозвали этот вид затмения – можно увидеть, когда тень планеты лишь частично перекрывает спутник, отчего он приобретает необычный бордовый оттенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следить за космическим телом смогут жители Евразии, Африки и Австралии. В небе над нашей страной явление продлится чуть меньше двух часов. «Кровавая» Луна появится в 20.23, а своего пика достигнет в 21.20.

Астролог: Такие затмения не уникальны. Они случаются как минимум 4 раза в год (подробнее). 

# общество # Космос # Фотофакт

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