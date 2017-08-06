«У нас был конкурс на право иллюстрировать книгу»: Ольга Тиринова – об обновленном «Букваре»

Новости Беларуси. В новом учебном году появится много новых учебников. 19 из них уже изданы. Еще 11 будут в рюкзаках школьников к первому сентября. Обновится и самая важная книга для детей, только начинающих обучаться грамоте, – «Букварь». С автором учебника – Ольгой Тириновой – программа «Неделя» уже сейчас полистала книгу.

Когда готовился к интервью, в интернете нашел такой комментарий, мама пишет: «Обратила внимание на «Букварь» для грудничка. Внутри все в разноцветных точках, полная абстракция. И вот якобы в ней грудные дети видят буквы. Что должна делать мама? Периодически показывать малышу страницы книги и произносить название буквы. И к двум годам малыш будет знать все буквы». Я фотографий этого «Букваря» для грудничков не нашел, но описание красноречивое. Это, наверное, какой-то курьез?

Ольга Тиринова, ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования НМУ «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь:

Я тоже слышу впервые о «Букваре» для грудничков и воспринимаю это только как иронию.

Когда лучше ребенка учить читать?

Ольга Тиринова:

Все очень индивидуально. Я знаю малышей, которые в три года уже начинают интересоваться кубиками, на которых нарисованы буквы. И, конечно, такому малышу надо рассказать и в три года про буквы, рассказать, как их правильно назвать. То есть играть с этими буквами.

Сам «Букварь» изначально на ребенка. Это родители все должны знать. То есть в нашей стране все «Буквари» (и до меня, и эти), все действующие «Буквари» ориентируются на ребенка, который приходит в школу и учится читать по «Букварю».

А с какой сложностью тогда может столкнуться этот ребенок, если его кто-то уже научил?

Ольга Тиринова:

Если все-таки ребенок прекрасно знает алфавитное название букв и не читает, тогда учителю придется потрудиться с таким ребенком. Может быть, какие-то дополнительные задания и занятия. В любом случае он будет постигать науку чтения вместе со всеми.

С удивлением обнаружил, насколько некоторые родители ответственно подходят к выбору «Букваря». Оказывается, здесь все взаимосвязано, и это очень серьезная работа. Вот даже изображения людей, зверей здесь должно быть не каким-то абстрактным (может быть, тогда оно смотрелось бы веселее), но оно должно быть максимально приближенным к реальности, к реальной картине мира, можно сказать, анатомически правильным, потому что у ребенка еще не сформировано его мировоззрение, и он должен понимать, что такое норма. Так или нет?

Ольга Тиринова:

У нас был целый конкурс для того, чтобы выбрать тех художников, которые получат право иллюстрировать «Букварь». Конечно, иллюстрации «Букваря» должны быть добрыми, должны быть позитивными, чтобы ребенок через иллюстрацию, через эти рисунки познавал окружающий мир и воспринимал его именно с такой позитивной хорошей стороны.

У вас в «Букваре» есть еще персонаж, герой, который будет сопровождать ребенка на протяжении всего курса.

Ольга Тиринова:

Это, например, помощница «Букваря» Читайка, которая будет детям помогать, давать какие-то советы, учить отвечать на вопросы после текста. Еще один герой – Нечитайкин – будет наоборот просить у детей помощи. Это мальчик, который очень хочет научиться читать, так же, как и все дети-первоклассники.

То есть это не отрицательный персонаж.

Ольга Тиринова:

Нет, не отрицательный, категорически. Когда мы будем с ним знакомиться на первом уроке, он будет обращаться за помощью к детям.