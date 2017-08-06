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Большинство хозяйств удешевляют стоимость: профсоюзы Беларуси проводят проверку питания хлеборобов

06 августа 2017 13:21
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Новости Беларуси. Размер порций и калорийность пищи. Питание хлеборов – в центре внимания профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всех хозяйствах страны проводятся мониторинги. В первую очередь специалисты следят за обеспечением механизаторов питьевой водой, ведь сезон сейчас во всех смыслах жаркий. На контроле и горячие обеды. Они должны быть сбалансированными и разнообразными, ведь комбайнеры, водители и трактористы работают на полях весь световой день. Проверяются на свежесть продукты и условия приема пищи. Серьезных нарушений на данный момент не выявлено.

Большинство хозяйств удешевляют стоимость: профсоюзы Беларуси проводят проверку питания хлеборобов-1

Марина Арцыман, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гродненского областного объединения профсоюзов:
Нам очень приятно то, что сегодня большинство хозяйств осуществляют удешевление стоимости такого питания для работников. Это порядка 90%. А во многих хозяйствах второй обед, так называемый подвечерок, ужин, предоставляют работникам абсолютно бесплатно.

Следить за качеством питания во время уборочной дал поручение Президент страны. Федерация профсоюзов на период страды создала штаб и открыла горячую линию.

# общество # Уборочная кампания # Марина Арцыман

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