За столько лет это уже не романтика, а образ жизни: комбайнеры отец и сын о тяжести и секретах своей профессии

Новости Беларуси. Уборка урожая – самая зрелищная часть летних полевых работ. За смену комбайн проходит около 60 гектар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Средняя скорость машины – 3,5-5 километров в час. Если больше – жди потерь. Работа комбайнера – тяжелый труд. Попробуйте в жару почти безвылазно управлять многотонной махиной. Иногда по 20 часов в сутки. Корреспондент СТВ Ольга Петрашевская задалась вопросом о том, кто они – герои полей? Она умышленно выбрала не звезд республиканских «Дожинок», работающих на новеньких немецких комбайнах, а тех, кто и на 17-летней «Лиде» делает серьезный вклад в мякиш общего каравая. И это при том, что один из комбайнеров не намного младше машины, на которой работает. Отцы и дети в полевых условиях. Не было бы за спиной телевизионщиков, конечно, не стал бы Геннадий Евгеньевич обходить своих же без очереди. Но коллеги не возмущаются. Понимают, что полевому товарищу сегодня нужно успеть и отсняться, и убрать по максимуму.

Молодой человек рядом с нашим героем – урожай, который подарила семейная жизнь. Сын Артем и комбайн «Лида» – практически ровесники. И парень уже не первый год ухаживает за дамой с железным характером.

Геннадий Карпач, старший комбайнер ОАО «Лань-Несвиж»:

Сын уже все почистил, пока я сюда дошел. Мы уже на равных работаем. Артем Карпач, комбайнер ОАО «Лань-Несвиж»:

Папа где строже – в комбайне или дома? Везде. И дома, естественно, про урожай разговариваем.

Но перед выходом в поле не до разговоров. Если есть минутка, стараются еще раз заглянуть в душу комбайну и все перепроверить, чтобы потом наверняка работать без проблем. Но пока ждем с поля погоды. Геннадий Карпач старается улыбаться, но настроение не самое солнечное. Геннадий Карпач, старший комбайнер ОАО «Лань-Несвиж»:

Соломка нервы успокаивает. Погоды нет, тучи ходят, а надо ехать жать. Пойдем ставить на пшеницу.

Теперь я тоже знаю, что такое «поставить на пшеницу». Знаю, а потому с трудом могу представить, как с этой же миссией с легкостью справлялась жена Геннадия Евгеньевича.

Геннадий Карпач, старший комбайнер ОАО «Лань-Несвиж»:

За столько лет это уже не романтика, а образ жизни. Как лето пришло – уже смотришь, как все начинает желтеть. Без нас ничего не будет, хлеб всему голова. Место в кабине лишь для одного, так что пока отец жнет, сын следит за процессом, потом – наоборот. Такая схема неплохо экономит время: комбайнеру не нужно лишний раз выходить из кабины – знает, что родной помощник тут же подстрахует. Да и техника не простаивает: устал Артем – Геннадий Евгеньевич тут же появится за рулем.

Геннадий Карпач, старший комбайнер ОАО «Лань-Несвиж»:

Конечно, сразу ни у кого ничего не получается, все через пробы и ошибки. Но со временем все сам начал понимать. Теперь я ему доверяю на все 100%, даже больше, чем себе. Когда Артем был еще маленький, нашему герою на жатве помогала жена – сидела при полном макияже рядышком с мужем. Тогда и комбайны были попроще, а сейчас, конечно, и родная «Лида», признает Геннадий, отстает от молодых трудяг. Но он все же категорически не согласен, что добиваться серьезных результатов можно лишь на новинках с иностранными именами на бортах.

Геннадий Карпач, старший комбайнер ОАО «Лань-Несвиж»:

На любой технике можно работать, главное душу вкладывать, тогда будет результат. Главное, чтобы комбайн не подводил, а чтобы не подводил, надо за ним смотреть, лелеять. Я всегда ее называю девочкой. По сравнению с «Лексионами» – там парни большие, а у нас девочка. Но на этой 17-летней девочке пахать и пахать, – смеются Карпачи. В сезон комбайнеры не думают о выходных и не смотрят на часы: только в поле. Во время жатвы удается неплохо заработать, порой до 180 рублей в день. Но каждому, кто думает лишь о финансовом урожае, отец и сын предлагают всего лишь попробовать. Выдержать в ритме страды. Геннадий Карпач, старший комбайнер ОАО «Лань-Несвиж»:

В 6 утра мы уже на работе. Бывает и до 10-11 вечера. Если нет росы, и до двух ночи жнем. Не каждый сможет высидеть в комбайне по 16 часов. Не то, что жать, а просто в замкнутом пространстве посидеть. На обед – максимум 15 минут, причем не потому что подгоняют черпаком: Карпачам самим, похоже, и минуты на щи с пловом жалко. Вероятность дождя никто не отменял.

Геннадий Карпач, старший комбайнер ОАО «Лань-Несвиж»:

Мы едим в основном по очереди – один есть, второй жнет. Для вас сделали исключение. Артем уже привык к недоумению сверстников, стремящихся любыми путями переехать в город. Он не хочет доказывать кому-то, а видит непаханое поле целей для себя. И на вопрос о престижности профессии отвечает очень по-мужски.