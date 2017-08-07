Астролог о затмении 7 августа: «Можно избавиться от вредных привычек»

Вячеслав Бонча, астролог:

Такие затмения не уникальны. Они случаются как минимум 4 раза в год. Иногда бывает и побольше. Затмение даже с точки зрения русского языка имеет двоякий смысл: с одной стороны обозначает астрономическое явление, а с другой стороны – помутнение. И в дни затмений около трех-пяти дней до и после стоит остерегаться помутнений сознания.

В дни затмений закладываются долгосрочные циклы. Нужно понимать, что это надолго. Все действия, предпринимаемые в это время, будут иметь длительные последствия. Польза от затмений – можно избавиться от вредных привычек. Если кто-то решил бросить, то затмение поможет освободиться.