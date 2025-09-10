Сюжет «Золушки» переосмысливают в Польше. Героиня Шарля Перро после полуночи теряла карету и туфельку, в современной версии Дональд Туск после полуночи закрывает границу с Беларусью. То, что сказочный жанр польское руководство уважает, четко видно по внешней политике страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чаще всего в баснях фигурирует Беларусь, в роли антагониста, конечно. И причины во внутренних проблемах Польши, как бы премьер-министр ни пытался ссылаться на опасность белорусско-российских учений «Запад-2025», которые пройдут на нашей территории с 12 по 16 сентября.
Во-первых, польская экономика – как решето. Новые дыры образуются с такой скоростью, что их не успевают латать. Началось это не вчера, а многим раньше. Прошлый год страна закончила с рекордным дефицитом бюджета, мягко говоря, жутким госдолгом. Вдобавок падением экспорта и инвестиций. Были банкротства, массовые сокращения. И в нынешнем году тенденция только усугубляется.
Петр Петровский, политолог:
В следующем году Польша, согласно нормам Европейского союза, попадает в зону риска из-за того, что процент долга в отношении ВВП становится огромным, вплоть до создания соответствующей комиссии ЕС. И в этой ситуации, конечно, одним из факторов является нагнетание обстановки, создание образа врага, накачивание психологического страха в польском обществе с целью оправдать экономические кризисные явления и рецессию в экономике потребностью в защите, обороне и прочих красивых лозунгов милитарного типа.
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