Сюжет «Золушки» переосмысливают в Польше. Героиня Шарля Перро после полуночи теряла карету и туфельку, в современной версии Дональд Туск после полуночи закрывает границу с Беларусью. То, что сказочный жанр польское руководство уважает, четко видно по внешней политике страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего в баснях фигурирует Беларусь, в роли антагониста, конечно. И причины во внутренних проблемах Польши, как бы премьер-министр ни пытался ссылаться на опасность белорусско-российских учений «Запад-2025», которые пройдут на нашей территории с 12 по 16 сентября.

Во-первых, польская экономика – как решето. Новые дыры образуются с такой скоростью, что их не успевают латать. Началось это не вчера, а многим раньше. Прошлый год страна закончила с рекордным дефицитом бюджета, мягко говоря, жутким госдолгом. Вдобавок падением экспорта и инвестиций. Были банкротства, массовые сокращения. И в нынешнем году тенденция только усугубляется.