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Саснович с победы стартовала на теннисном турнире в Брисбене

02 января 2026 11:03
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Александра Саснович вышла во второй раунд квалификации турнира категории 500 в австралийском Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, занимающая 114-е место в мировом рейтинге, в двух партиях одолела Викторию Томову из Болгарии, у которой 131-я позиция. Наша спортсменка доминировала на корте, оставила за собой первый сет с уверенным результатом – 6:2 и закрепила успех во втором с таким же счетом. В решающем противостоянии за выход в основу соперницей Саснович будет Мария Тимофеева из Узбекистана.

# Александра Саснович # Теннис

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