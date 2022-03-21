В Беларуси создаются дополнительные условия для строительства арендного жилья. Что изменится?

Новости Беларуси. В Беларуси создаются дополнительные условия для строительства арендного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ Президента, подписанный 21 марта, дает право госпредприятиям, которые его возводят, пользоваться собственными либо заемными средствами на эти цели.

Плата арендаторов останется на счетах предприятий. Деньги могут идти на новое строительство, погашение взятых кредитов на уже осуществленное, а также на содержание и развитие домовладения.

Также указом предусмотрено, в каких случаях за пользование арендным жильем коммунального жилищного фонда не будет взиматься плата. По решению исполкомов от нее могут освобождаться те, кто заселяется в квартиры, требующие ремонта, при условии выполнения его за свой счет.