Корреспондент СТВ на вручении наград БСЖ: моя первая награда, и в такой день это вдвойне приятнее

Новости Беларуси. В День печати награды за самые яркие статьи, радио- и телерепортажи получили наши коллеги – победители и лауреаты республиканского творческого конкурса Белорусского союза журналистов «Золотое перо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На суд жюри поступило более 40 заявок со всей страны. 5 мая более 20 журналистов получили свои заслуженные награды. Среди лауреатов премии и специальный корреспондент СТВ Сергей Шуманский. За лучший цикл работ в тележурналистике наш коллега награжден дипломом и памятной медалью БСЖ.

Сергей Шуманский, специальный корреспондент СТВ:

Моя первая награда от БСЖ, и в такой день это вдвойне приятнее. Номинация была за лучшую работу именно на границе белорусско-польской, когда там была ситуация с беженцами, очень приятно видеть здесь тех людей, с которыми мы работали там неделями, можно сказать, месяцами дни и ночи напролет. Могу сказать, что действительно все отработали очень профессионально, качественно, и награды достойные.