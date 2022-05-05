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Корреспондент СТВ на вручении наград БСЖ: моя первая награда, и в такой день это вдвойне приятнее

05 мая 2022 12:54
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Новости Беларуси. В День печати награды за самые яркие статьи, радио- и телерепортажи получили наши коллеги – победители и лауреаты республиканского творческого конкурса Белорусского союза журналистов «Золотое перо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Корреспондент СТВ на вручении наград БСЖ: моя первая награда, и в такой день это вдвойне приятнее-1

На суд жюри поступило более 40 заявок со всей страны. 5 мая более 20 журналистов получили свои заслуженные награды. Среди лауреатов премии и специальный корреспондент СТВ Сергей Шуманский. За лучший цикл работ в тележурналистике наш коллега награжден дипломом и памятной медалью БСЖ.  

Корреспондент СТВ на вручении наград БСЖ: моя первая награда, и в такой день это вдвойне приятнее-4

Сергей Шуманский, специальный корреспондент СТВ:  
Моя первая награда от БСЖ, и в такой день это вдвойне приятнее. Номинация была за лучшую работу именно на границе белорусско-польской, когда там была ситуация с беженцами, очень приятно видеть здесь тех людей, с которыми мы работали там неделями, можно сказать, месяцами дни и ночи напролет. Могу сказать, что действительно все отработали очень профессионально, качественно, и награды достойные.  

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# СМИ Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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