Производство аквафабы – порошка из нута – запустят в Молодечно

Заслушивая отчет правительства, Президент обратил внимание на программу «Один район – один проект». Как раз через новые производства мы сохраняем материальную основу экономики, уменьшаем отток кадров из регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К примеру, Молодечно. Тут готовятся к запуску уникального производства – впервые освоили выпуск аквафабы. Это инновационный порошок из нута, из которого можно приготовить зефир, безе и даже майонез.