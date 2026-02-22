Производство аквафабы – порошка из нута – запустят в Молодечно
Заслушивая отчет правительства, Президент обратил внимание на программу «Один район – один проект». Как раз через новые производства мы сохраняем материальную основу экономики, уменьшаем отток кадров из регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К примеру, Молодечно. Тут готовятся к запуску уникального производства – впервые освоили выпуск аквафабы. Это инновационный порошок из нута, из которого можно приготовить зефир, безе и даже майонез.
Экспериментальный цех работает всего полгода, где также производят широкий ассортимент консервов: от бобовых в томатном соусе и кукурузы до стручковой фасоли и питательных намазок. Пока объемы производства составляют около 20 тысяч единиц в месяц. Продукция активно завоевывает популярность как в Беларуси, так в России и Казахстане. Совсем скоро предприятие расширит площади и откроет основной производственный цех. Это плюс для экономики Молодечненского района и создание десятка новых рабочих мест.
Ирина Высоцкая, главный технолог предприятия по переработке бобовых культур:
На второй очереди мощности линия фасует около 100 банок в минуту. Там мощности очень большие, так как там все автоматизировано, там практически нет ручного труда.
Виталий Кулик, заместитель директора по развитию предприятия по переработке бобовых культур:
Было закуплено самое передовое оборудование, которое позволит нам выпускать отличную продукцию для жителей нашей страны, а также ближнего зарубежья. При запуске второй очереди объемы выпускаемой продукции увеличатся в 20 раз и будет создано 53 новых рабочих места. Планов еще достаточно много, на достигнутом не останавливаемся. И думаю, что сможем еще удивить ближе к концу года.